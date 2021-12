Vitoria visita o Vasco como '1ª decisão' em luta contra degola

O lateral-esquerdo Juninho, escolhido para conceder entrevista coletiva, na sexta-feira, 3, na Toca do Leão, foi direto quando questionado sobre a receita para livrar o Vitória da degola: “Não existe receita”.

Depois, o canhoto completou: “Não tem receita. A receita é o trabalho. A gente tem que trabalhar. A gente tem que corrigir o que a gente está errando. Tem que acertar o máximo possível logo, não dar bobeira, e prestar atenção nos pontos positivos do Vasco. Assim se vence o jogo”.

Então, uma possível melhora da equipe rubro-negra só será confirmada com uma vitória sobre o Vasco, no domingo, 5, às 18h (horário da Bahia), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Juninho também ressaltou o que pesa negativamente nesta reta final de Brasileiro. “O final de ano é complicado. Vai chegando o final do campeonato, é uma pressão absurda, dependendo de que parte da tabela que você se encontra. Mas todos os times vivem pressão hoje no campeonato. Você tem o desgaste físico, o desgaste mental, e isso é normal”, explicou o ala.

“Só que a gente tem que estar forte, forte mentalmente. A minha opinião é essa. Se a gente estiver forte psicologicamente, a gente vai conseguir o objetivo. Porque fisicamente a gente vem mostrando que a gente está bem. Chega 25 do segundo tempo, 30, o time está em cima, está defendendo com força, atacando, usa a força do contra-ataque. Então, fisicamente, a gente está bem. O que a gente precisa é estar mais concentrado na partida e forte mentalmente”, justificou.

Para a partida no Rio de Janeiro, o técnico Vagner Mancini ainda aguarda a recuperação de Caíque Sá, que trata o tornozelo, mas o titular da lateral direita deve mesmo ser Patric.

Ainda no setor defensivo, o goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Kanu nos lugares de Caíque e Fred – que vão ficar no banco –, respectivamente.

No meio de campo, José Welison foi o escolhido para substituir Uillian Correia, que terá de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Atualmente, o Leão ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. Mesmo assim, está um ponto atrás do Sport, 15º colocado, que está fora da zona de degola.

