Vitória visita o Internacional no Beira-Rio em busca da reabilitação

Vitória e Internacional se enfrentam no estádio Beira-Rio, neste domingo, 30, às 16h, pela 27ª rodada do Brasileirão. Um empate no Rio Grande do Sul já seria um excelentíssimo resultado para os comandados de Paulo César Carpegiani.

O duelo põe frente a frente opostos extremos em termos de performance. Enquanto o Leão da Barra é a defesa mais vazada do campeonato, com 46 gols sofridos, o Inter sofreu apenas quatro gols nos últimos 11 jogos, sendo três gols nos dois recentes confrontos contra Chapecoense e Corinthians, ambos fora de casa.

No CT do Grêmio, o Rubro-Negro treinou muitas jogadas aéreas, contra e a favor, pois esse lance é o ponto forte do time colorado. O péssimo desempenho diante do Botafogo fez com que o treinador repensasse a maneira de jogar do Rubro-negro, uma vez que a equipe vinha de recuperação no certame nacional.

Com os retornos do volante Rodrigo Andrade e do lateral direito Jeferson e o desfalque do atacante Erick, a provável equipe de Carpegiani tem: Ronaldo; Jeferson, Lucas Ribeiro, Ramon e Fabiano; Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Yago e Neílton; Lucas Fernandes e Léo Ceará

