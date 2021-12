Vitória visita o Fluminense no Maracanã e tenta manter boa fase

Empolgado com dois triunfos seguidos, o Vitória vai enfrentar o Fluminense para se manter bem no Brasileirão. A partida será realizada nesta quinta-feira, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro

Esses seis pontos foram fundamentais para afastar o Leão da zona da degola. Com 25 pontos ganhos, o time é o 13º colocado na tabela de classificação.

Vindo de um cenário complicado de derrotas e goleadas, o Rubro-Negro conseguiu ganhar fôlego para se manter cada vez mais distante do Z-4.

Além de começar a se afastar da luta contra o rebaixamento, estas duas vitórias em dois jogos sem sofrer gols trouxeram algo muito importante de volta ao elenco do Vitória: a confiança entre os jogadores.

O zagueiro Ramon destacou a mudança na equipe, inclusive no decorrer dos jogos. “Quando a gente ia jogar e tomava gol, olhava para os lados e estavam todos cabisbaixos, agora não”, afirma.

Com a confiança lá em cima, o trabalho coletivo dá mais resultados, como confirma o defensor. “Todo mundo confiante, sabe o que tem que fazer em campo. Isso ajuda muito”.

Contra o Flu, a proposta para vencer é aplicar o ‘jogo competitivo’ que Carpegiani implantou na Toca.

Desfalques

Além de Neilton, Meli (suspensos) e Lucas Fernandes (que é atleta do Fluminense), o Vitória não contará com o lateral Marcelo Benítez, que não foi relacionado.

Essa também não será a partida de estreia do recém-chegado Fabiano. O atleta teve um ritmo intenso de jogos pela sua equipe anterior, o Bragantino, e chegou a sentir um desconforto muscular na última partida. Por isso, o lateral foi poupado e não viajou.

A novidade na lista dos relacionados é o meia Rhayner.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

