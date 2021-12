Vitória visita o Corinthians com missão de pontuar fora de casa

Quando se trata de Corinthians, atual campeão brasileiro e bicampeão paulista, não existe jogo fácil. O próprio Vitória, eliminado pelo Alvinegro na Copa do Brasil, em maio, sabe bem disso. Neste sábado, 9, as duas equipes voltam a se enfrentar, dessa vez pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h, na Arena Corinthians, em Itaquera.

Apesar do amplo favoritismo para o time paulista, o jogo acontece no que pode ser considerado o momento ideal para o Rubro-Negro. O Corinthians não está em crise, longe disso, mas vive seu maior ponto de instabilidade na temporada. Desde a saída de Fábio Carille para o futebol árabe, o Timão entrou em campo cinco vezes e venceu apenas uma.

Osmar Loss, o novo treinador alvinegro, tem sido questionado pela imprensa paulista por não fazer boas mudanças no time, situação na qual Carille se saía muito bem. A equipe também tem sofrido mais gols. Com Loss, a média é de um por jogo, número superior aos 0,8 de seu antecessor.

No entanto, como todos sabem, uma partida de futebol é disputada por dois times. Os problemas do adversário não serão suficientes para vencer, se o Vitória não superar suas próprias limitações. Contra a Chapecoense, na última quarta-feira, a defesa não foi vazada pela primeira vez nesse Brasileirão. Uma nova boa atuação da dupla de zaga será essencial para um resultado positivo na noite deste sábado.

O setor ofensivo traz menos preocupações. O Rubro-Negro marcou em todas as dez partidas disputadas pelo Brasileirão, e conta com um Neilton inspirado para fazer a diferença em campo. Já são quatro gols e três assistências na competição nacional. Números que representam uma participação em 43% das bolas na rede do time na competição.

Neste sábado, marcar gols é fundamental para assegurar o Leão fora da zona de rebaixamento. O Time começa a rodada na 14ª posição, com 11 pontos, e, mesmo em caso de empate contra o Corinthians, pode ser ultrapassado pelo Atlético-PR, que tem nove pontos e é a primeira equipe do Z-4.

Mudanças

Ronaldo foi titular e fez partida segura contra a Chape. Terminou um jogo sem sofrer gols pela segunda vez, nas duas partidas como profissional, mas a tendência é que Elias volte ao gol do Vitória contra o Corinthians. Outra mudança é o retorno de Rodrigo Andrade, liberado após cumprir suspensão automática.

Nesta sexta-feira, 8, o volante foi escolhido para a entrevista coletiva após o treino e projetou o reencontro com o Corinthians.

“Daquele jogo, a gente já sabe mais ou menos como é a equipe deles, como se comporta. É a gente ir mais concentrado (...) A gente sabe que vai ser difícil, mas, se não der para ganhar, não perde também”, disse Rodrigo.

Na lateral direita, Cedric deve ser mantido entre os titulares. A promessa da base herda a vaga deixada por Lucas, que ainda não conseguiu agradar ao torcedor rubro-negro.

Entre os nomes que estão no departamento médico e aqueles em fase de transição, todos seguem fora do time que joga neste sábado. Willian Farias, José Welison, Bryan, Juninho, Walisson Maia e Jonatas Belusso nem viajaram com o elenco para São Paulo.

Troca de volantes

De acordo com o site Superesportes, Vitória e Atlético-MG estão próximos de acertar uma troca. Arouca, que está no Galo emprestado pelo Palmeiras, seria cedido ao Rubro-Negro.

Como o volante fica sem contrato ao fim da temporada, poderá assinar em definitivo com o Leão. Em contrapartida, José Welison seria liberado para fechar contrato com o Galo.

