Vitória visita Atlético-MG para buscar 1º triunfo no Brasileirão

Embalado pela classificação na Copa do Brasil, o Vitória volta neste domingo, 22, as atenções para o Campeonato Brasileiro, competição pela qual o time enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 16h.

Falar em Brasileirão não tem sido fácil para o torcedor rubro-negro. Nas duas últimas edições, a equipe lutou contra o rebaixamento até última rodada. Por isso, somar pontos ainda no início do certame é fundamental.

Em 2017, o primeiro triunfo do Leão aconteceu apenas na sexta rodada da Série A, justamente contra o Galo, mas jogando no Barradão. Antes disso, o time então comandado por Petkovic e Alexandre Gallo somava um empate e quatro derrotas.

Como em 2018 a estreia também foi com empate (2 a 2 contra o Flamengo, em Salvador), hoje o Vitória tenta o primeiro triunfo já na segunda rodada da competição.

Somar pontos na largada pode significar frequentar menos a temida zona de rebaixamento, que vem amedrontando o rubro-negro desde 2016.

Depois de um período complicado, com quatro jogos sem triunfos (pior sequência do time na temporada), o Leão venceu o Inter no meio de semana. Ao fim do confronto, que contou com o retorno de Neilton, Vagner Mancini disse ter encontrado seu time ideal, pelo menos para os próximos dias.

“Esse é o time ideal do momento do Vitória. Mas é o time ideal no momento, não sei se daqui a uma semana será”, avaliou o treinador.

Neste domingo, contra o Galo, Mancini vai poder colocar em campo quase a mesma escalação que derrotou o Colorado no meio de semana. A única mudança será na improvisação na lateral direita. Sai um volante e entra outro: Rodrigo Andrade, machucado, dá lugar a José Welison.

Boas lembranças

Além de ter vencido o Altético-MG no Barradão, em 2017 o Leão também derrotou o Galo no Independência, palco da partida de logo mais.

O rival traz boas recordações especialmente para Neilton, que marcou gols nos dois triunfos rubro-negros. Recuperado de lesão, o atacante é presença certa na partida.

Se a Copa do Brasil serviu para melhorar o clima na Toca do Leão, o mesmo não pode ser dito em relação à Cidade do Galo. O Alvinegro também garantiu a vaga nas oitavas de final da competição, mas foi recebido com protesto da torcida após o empate em 2 a 2 com o Ferroviário.

Os momentos distintos animam o elenco rubro-negro. Em entrevista coletiva na sexta-feira, Caíque freou o oba-oba pela classificação, mas deixou clara a confiança no triunfo.

“Futebol tem seus dias. Não sabemos o que vai acontecer em BH, mas a gente tem que entrar em busca da vitória. O grupo está bem confiante, sempre esteve confiante. Tenho certeza que, no domingo [hoje], a gente vai em busca desses três pontos”, garantiu o goleiro do Leão.

