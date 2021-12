Vitória visita América-RN de olho no 1º lugar do Grupo A

América-RN e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 5, para decidir quem fica em primeiro lugar do Grupo A da Copa do Nordeste. A partida, válida pela última rodada da primeira fase, será realizada, às 21h15 (horário de Salvador), na Arena das Dunas, em Natal.

O rubro-negro está em segundo lugar na chave, com 10 pontos, um a menos que a equipe de Natal. Caso o Leão termine na liderança, encara nas quartas de final CRB ou Potiguar de Mossoró. Já o segundo colocado duela contra o Ceará, que assegurou a primeira posição do Grupo C com uma rodada de antecedência.

Garantido na próxima fase, o técnico Ney Franco vai poupar as principais peças do elenco e escalar um time misto. Destaques do começo de temporada, os laterais Jaun e Ayrton não viajaram. Além deles, os meia Escudero, o volante Cáceres e o zagueiro Matheus Salustiano também não foram relacionados para a partida.

Na equipe titular, voltam os laterais Nino Paraíba e Mansur; os meias Leilson e José Welison; e o atacante Marquinhos. Mas a principal novidade do time é na zaga, que terá a estreia dos recém-contratados Jonathan Ferrari e Luiz Gustavo.

Mudanças no ataque

Para o embate com o Leão, o América terá mudanças no ataque. Contundido, o centroavante Max irá desfalcar a equipe. Em compensação, o atacante Alfredo volta à equipe depois de se recuperar de lesão.

