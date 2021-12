Vitória visita América-MG e tenta manter tabu de 34 anos

Uma afirmação do falecido escritor britânico George Orwell pode ajudar o Vitória na busca por mais um triunfo diante do América Mineiro, nesta terça-feira, 9, em Belo Horizonte, a partir das 18h da Bahia. Quem controla o passado, controla o futuro, ensinou. Se o Leão pretende alcançar o acesso e, quem sabe, o título da Série B, basta manter o passado intacto. Há 34 anos, ele não sabe o que é perder para o Coelho.

Na última vez em que o time mineiro venceu o Rubro-Negro, Rondônia nem era estado. Aconteceu em 18 de janeiro de 1981, pela Segundona da época, chamada de Taça de Prata. Foi um placar magro, de 1 a 0, mas ninguém lembra disso no elenco baiano. Apenas Jorge Wagner já havia nascido naquela época. O meia tinha apenas dois anos.

Depois daquele jogo no Mineirão, Vitória e América se enfrentaram outras 12 vezes, com 10 triunfos rubro-negros e dois empates - incluindo o 1 a 1 no Barradão, ainda no primeiro turno desta Série B, em 1º de agosto.

O último confronto em Minas Gerais foi marcante. O Leão venceu por 2 a 1, mas a forma com que o triunfo aconteceu foi digno de Oscar. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o atacante Alessandro matou a bola com a mão e marcou para os donos da casa. Na reclamação, o goleiro Deola acabou expulso. O meia Pedro Ken, que retornou à Toca nesta temporada, empatou o duelo. Aos 40 do segundo tempo, o atacante Marcelo Nicácio saiu do banco para decretar a virada.

Duelo crucial

Mesmo com o histórico a favor, o técnico Vagner Mancini não quer clima de 'já ganhou'. Para ele, a partida será um divisor de águas para os dois times.

"Será um jogo duro. Sabemos que o América vive um momento muito bom na competição, assim como o Vitória. Ambos chegaram aos 60 pontos, mas faltam alguns pontos para os dois chegarem até o acesso. Será um jogo bastante interessante, pois ninguém vai chegar fechado. Os dois precisam e querem vencer", avaliou Mancini, depois de atividade num dos centros de treinamento do Cruzeiro.

Sem o suspenso Kanu, o Vitória só deve ter uma mudança no time bateu o Macaé por 2 a 0 no sábado. Guilherme Mattis volta à zaga. O meia Escudero continua machucado.

Para Mancini, é hora de controlar as emoções nesta reta final: "Vivemos um momento bom, e esta ansiedade está ligada ao objetivo a ser alcançado, felizmente. Creio que todos os clubes estão ansiosos, por título, acesso ou luta contra o rebaixamento. Não seria diferente conosco".

Confrontos entre Leão e Coelho

1972 - Vitória 0x0 América

1981 - América-MG 1x0 Vitória

1992 - Vitória 2x1 América-MG l América-MG 1x1 Vitória

1993 - Vitória 1x0 América-MG l América-MG 1x2 Vitória

1998 - Vitória 2x1 América-MG

1999 - América-MG 0x1 Vitória l Vitória 3x0 América

2000 - América-MG 2x3 Vitória

2001 - Vitória 1x0 América-MG

2012 - América-MG 1x2 Vitória l Vitória 5x3 América-MG

2015 - Vitória 1x1 América

