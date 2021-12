Vitória vira sobre o Feirense e garante vaga na semi

Faltou futebol; sobrou sorte: mesmo com uma atuação sofrível, o Vitória saiu atrás no placar, mas conseguiu virar sobre o Feirense e, com um triunfo por 2 a 1, deixou o Estádio Pedro Amorim na noite desta quarta-feira, 24, classificado para a semifinal do Campeonato Baiano.

Num primeiro tempo em que a Águia do Sertão foi superior, o Vitória foi oportunista e e empatou no final: com chutaço de Valdeir, o time da casa abriu o placar, aos 24 minutos; Maxi Biancucchi, de cabeça, deixou tudo igual aos 46. No segundo tempo, Escudero aproveitou rebote aos 33 minutos e garantiu o triunfo do Leão.

Com o resultado, o rubro-negro chegou aos 15 pontos ganhos e abriu três pontos de vantagem sobre o Bahia de Feira, que empatou sem gols com o Bahia na Arena Fonte Nova e chegou aos 12 pontos. Como já tem dois triunfos a mais do que o Tremendão, o Leão está automaticamente garantido na próxima fase. A Juazeirense goleou o Botafogo-BA, chegou aos 16 pontos e, líder do Grupo 3, também avançou.

Tudo já está definido também no Grupo 2: o Juazeiro, que chegou aos dez pontos nesta sétima rodada, e o Bahia, que chegou aos oito pontos, também se garantiram na semifinal. Os confrontos, então, já estão definidos: Juazeirense x Vitória e Juazeiro x Bahia. A última rodada, no próximo domingo, 28, definirá a ordem dos mandos de campo.

Com mando de campo do Vitória, a rodada derradeira da segunda fase será marcada pelo segundo clássico Ba-Vi do ano, às 16h, na Arena Fonte Nova. No mesmo horário, duelarão também Vitória da Conquista x Feirense, no Lomanto Júnior; Juazeirense x Juazeiro, no Adauto Morais; e Bahia de Feira x Botafogo, no Joia da Princesa.

Sonolência rubro-negra - O futebol apresentado pelo Vitória no primeiro tempo de jogo no Pedro Amorim esteve muito aquém do que o alto custo dos jogadores que formaram mais uma vez o time titular sugere ao torcedor rubro-negro esperar. O Leão se mostrou apático e viu o modesto Feirense como detentor de maior volume de jogo.

Aos 17 minutos, a Águia do Sertão chegou pela primeira vez: Jaime cruzou a bola na área e serviu Giliard; livre, o atacante cabeceou sem perigo e mandou para fora. No minuto seguinte, o Vitória respondeu, num lance em que pareceu inspirado pela primeira vez na noite: em chute colocado, Escudero buscou o ângulo direito do gol de Naldo, mas a bola foi para fora.

Victor Ramos aproveitou cruzamento de Renato Cajá, aos 22, e cabeceou com perigo; para fora. Dois minutos depois, numa falha de posicionamento de Deola, o Feirense abriu o placar: em grande jogada individual, Valdeir passou por Nino Paraíba e por Michel e emendou um chutaço de fora da área para encobrir o goleiro do Leão e fazer 1 a 0.

O time de caio Júnior se viu ainda mais perdido e, aos 34 minutos, somente não sofreu o segundo golpe porque o chute com o qual Jaiminho tentou surpreender um Deola novamente adiantado saiu pela linha de fundo. Aos 37, Renato Cajá cobrou falta no ângulo e Naldo fez uma grande defesa. Aos 46, Cajá cruzou na área e Biancucchi marcou de cabeça. Falso 1 a 1.

No peso da camisa - Caio Júnior tentou chacoalhar o Vitória no segundo tempo com uma alteração ofensiva: tirou o volante Luís Alberto e lançou mão do meia-atacante Marquinhos. O Vitória passou a povoar melhor o campo do time da casa, mas seguiu vacilante nas jogadas de ataque e relapso quando exigido no setor defensivo. Conseguiu a virada por imposição natural do peso da sua camisa.

Aos 11 minutos, Valdeir desafiou Deola mais uma vez: arriscou novo chute forte de fora da área e quase repetiu a dose do primeiro tempo, mas o goleiro rubro-negro pegou. Oito minutos depois, Mansur entrou livre na área, passou por Naldo e ficou livre para marcar, mas perdeu o equilíbrio e desperdiçou a chance.

Valdeir arriscou outra bomba contra Deola, aos 22 minutos, mas o camisa 1 do Leão, mais esperto do que fora na etapa inaugural, conseguiu se recuperar e fez outra grande defesa. Aos 27, Marquinhos aproveitou sobra e, livre na grande área, tirou tinta do gol de Naldo. Em boa troca de passes aos 31 minutos, o Vitória chegou perto outra vez, mas Michel desperdiçou.

Dois minutos depois, numa resposta a uma investida do Feirense, Renato Cajá arriscou chute de fora da área e Naldo deu rebote. Escudero, antes apagado na partida, apareceu livre para pegar a sobra e, com um toque por cima, fez o tento da virada. Daí em diante, o Vitória deu sequência aos erros e repetiu o mal futebol que, se ainda quiser faturar o Estadual, não poderá repetir no Ba-Vi e durante os jogos das semifinais.

