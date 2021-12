Vitória vira sobre o Atlético de Alagoinhas e conquista primeiro triunfo no Baianão

Em seu segundo compromisso do ano, o Vitória venceu o Atlético de Alagoinhas, de virada, na tarde desta quarta-feira, 24, no estádio Antônio Carneiro, e conseguiu seu primeiro triunfo no Baianão 2021. O centroavante Miller abriu o placar para o Carcará, mas os atacantes Hítalo e Soares colocaram o Leão na frente do placar.

Com um primeiro tempo bastante amarrado por parte das duas equipes, o Atlético de Alagoinhas conseguiu balançar as redes em um lance singular nos 45 minutos iniciais. Aos 9, após arrancada de Ronan pelo lado esquerdo, a bola foi cruzada e caiu nos pés de Miller que, de primeiro, mandou um belo chute no canto do goleiro Yuri.

O Vitória apresentava bastante dificuldade para agredir a meta defendida pelo experiente arqueiro Fábio Lima. Assim, Rodrigo Chagas promoveu algumas mudanças para dar mais movimentação ao setor ofensivo, colocando Hítalo, Soares e Aníbal, no lugar de Vico, Eduardo e Samuel. A mexida surtiu efeito e o Leão passou a atuar mais no campo de ataque.

Aos 23 minutos da etapa final, Hítalo aproveitou o pivô feito por Aníbal, passou pelo primeiro marcador em velocidade, driblou o goleiro e teve apenas o trabalho de empurrar para dentro do gol, empatando a partida no Carneirão.

A virada rubro-negra aconteceu em trapalhada do goleiro Fábio Lima, após ligação direta de Fernando Neto, o arqueiro trombou com o zagueiro Edson e a bola sobrou limpa para Soares apenas mandar para o fundo das redes. Por conta do choque, o defensor ainda ficou desacordado e foi retirado do estádio de ambulância.

Com o resultado, o Leão subiu para a 2ª posição na tabela do Campeonato Baiano, com 4 pontos. O atual líder da competição é a Juazeirense, que venceu seus dois primeiros jogos até aqui. Agora, o foco do Vitória é o Santa Cruz-PE, no sábado, 27, dentro do Barradão, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste.

