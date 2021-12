Vitória vira e derrota o Fluminense por 3 a 1

O Vitória venceu o Fluminense na noite desta quarta-feira, 17, por 3 a 1, de virada, no Barradão. Com o resultado, a equipe baiana continua na zona de rebaixamento, com 21 pontos.

O Fluminense abriu o marcador aos 18 minutos de jogo. Conca cruza e Cícero se estica todo para tocar a bola para o fundo das redes. O rubro-negro baiano conseguiu a virada apenas no segundo tempo. Aos 21 minutos, Marcinho cobra falta na cabeça de Dinei, que estufa as redes do Fluminense.

<GALERIA ID=19493/>

O empate incediou a partida e o Vitória foi para cima da equipe carioca, tanto que a virada veio apenas quatro minutos depois. Aos 25, William Henrique recebe na entrada da pequena área e acerta o chute, colocando o Vitória na frente do marcador. A torcida foi ao delírio e, aos 31, Vinicius chuta forte e dá números finais à partida.

A próxima partida do Vitória é o clássico Ba-Vi, domingo, 21, na Fonte Nova. O triunfo pode deixar a equipe fora da zona de rebaixamento.

Assista abaixo os gols da partida

