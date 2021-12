O Vitória conseguiu seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro da Série B 2015. De virada venceu neste sábado, 16, o Oeste, de São Paulo, que está mandando seus jogos na cidade de Osasco.

Falhas da zaga paulista ajudaram o triunfo do rubro-negro baiano. No primeiro gol, o goleiro Paes contribui aceitando cobrança de uma falta. No segundo, a zaga cortou lançamento no pé do atacante Elton, do Vitoria que emendou para o gol. Além do pênalti defendido por Fernando Miguel.

Teófilo Henrique Vitória vira e consegue os primeiros três pontos na Série B

O jogo

O time baiano começou pressionando, mas as melhores chegadas foram do Oeste, que abriu o placar com Wagninho logo aos nove minutos. O lateral do Oeste recebeu lançamento tocou de peito para Júnior Negão que marcado devolveu para Wagninho que mandou para o gol

O Rubrão teve outras oportunidades claras de gol com Mazinho e Wangler, com dois chutaços que passaram perto do gol.

No fim do primeiro tempo o Vitória resolveu a partida. O rubro-negro baiano virou a partida com os gols de Escudero e Elton.

No segundo o tempo o jogo foi muito truncado no meio de campo com muitas faltas e poucas oportunidades de gol.

O oeste perdeu uma grande chance de empatar a partida com um pênalti a seu favor. O zagueiro do Vitória, Ramon, agarrou Junior Negão na área. Na cobrança o goleiro do Vitória espalmou a bola e segurou o triunfo do time.

Nos minutos finais o Oeste fez muita pressão, foram três escanteios seguidos e muitas bolas levantadas na área do time baiano. Mas nada com sucesso. O time paulista amarga a primeira derrota em casa.

Na próxima rodada o Rubrão volta a jogar na terça-feira, 19, em Macaé, quando enfrenta o time da casa no estádio Moacyrzão, às 19h30. Já o Vitória volta a campo na sexta-feira, 22, quando recebe o Bragantino, também as 19h30, no Barradão.

