Vitória 'vira a chave' e foca no jogo de volta contra o Coxa

Após vencer o América-MG e respirar fora do Z-4 do Brasileirão da Série A, o Vitória 'virou a chave' e iniciou nesta segunda-feira, 29, a preparação para enfrentar o Coritiba, em duelo válido pelo jogo de volta da 2ª fase da Copa Sul-Americana. Para passar de fase, o Leão precisa apenas de um empate. No primeiro jogo, o Vitória venceu o Coritiba por 2 a 1, na Arena Fonte Nova.

Dos jogadores que iniciaram a partida contra o América, apenas o goleiro Fernando Miguel foi ao gramado da Toca do Leão. Os demais se reapresentaram e fizeram regenerativo.

O volante Willian Farias, que saiu de campo machucado, não treinou e será reavaliado nesta terça, 30. Já o zagueiro Kanu segue tratando uma pubalgia.

O elenco do Rubro-Negro volta a treinar na manhã desta terça, às 8h.

