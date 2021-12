O Vitória enfrentou alguns problemas enquanto embarcava para Ribeirão Preto, interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 23, no Aeroporto Internacional de Salvador. Um grupo de torcedores da organizada 'Os Imbatíveis' protestou na chegada da equipe ao local.

Da Redação Vitória viaja para Ribeirão Preto sob protesto de organizada

Na publicação do coletivo nas redes sociais, eles explicaram quais eram os principais alvos do descontentamento. "Centenas de Cavernas compareceram ao aeroporto para protestar contra esse time sem vergonha e essa Diretoria fracassada. Os principais alvos foram Marcelinho, Carleto e o presidente Paulo Carneiro".

De acordo com a organizada, os últimos resultados têm refletido no distanciamento do clube aos seus objetivos iniciais na temporada.

"É inadmissível essa situação com a grandeza do nosso clube, iremos intensificar a fiscalização e cobrança! Primeira divisão é obrigação", completou.

