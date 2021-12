Vitória viaja para Juazeiro com mudanças na defesa

O elenco do Vitória viajou para Juazeiro na tarde desta sexta-feira, 22. Antes, porém, realizou o último treino na Toca do Leão, em Salvador. O Rubro-Negro volta a campo neste domingo, 24, pelo Baianão, no estádio Adauto Moraes, contra a Juazeirense.

Foi uma manhã de atividades específicas. Primeiro, o técnico Marcelo Chamusca trabalhou com bola parada, treinando escanteios e bolas laterais.

O treinador também realizou algumas simulações de jogo com toda a equipe. Antes de encerrar os trabalhos, os jogadores treinaram cobranças de pênaltis e faltas de frente para o gol.

A delegação ainda faz um último treinamento na manhã deste sábado, 23, já em Juazeiro, e, logo depois, segue para a concentração para a partida de domingo, 24.

Para o duelo, o Vitória terá dois desfalques por ordem médica, o zagueiro Edcarlos e o lateral Jeferson, e um por suspensão automática, o atacante Cléber. Por outro lado, o Leão pode ter o retorno do atacante Benítez.

