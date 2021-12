Vitória viaja e já treina em Chapecó; dúvidas na equipe permanecem

Depois de uma semana intensa de treinamentos, o Vitória teve uma sexta-feira, 12, desgastante. Pela manhã, viajou para Chapecó, onde enfrenta no domingo, às 11h, a Chapecoense. E, à tarde, poucas horas após o desembarque, já realizou sua primeira atividade em solo catarinense, no CT da Chape.

Neste treino, o técnico Paulo Cézar Carpegiani deu enfoque na parte técnica, com repetição de fundamentos. Não chegou a escalar um time.

Decisão que mantém o mistério sobre qual será a formação escolhida para o duelo de seis pontos na Arena Condá. Durante a semana, Carpé fez muitas experiências, principalmente no ataque.

Na atividade da terça, ele começou com Neilton, Lucas Fernandes e André Lima na linha ofensiva. Um dia depois, trocou Neilton e André por Erick e Walter Bou. Na quinta, Carpegiani repetiu a escalação, entretanto, mexeu muito no time durante a atividade. Wallyson, Neilton e Léo Ceará também foram testados.

Lucas Fernandes é o único que tem vaga certa, enquanto as duas demais devem ficar entre Neilton, Erick, André Lima, Walter Bou e Léo Ceará. Na manhã deste sábado, 13, o Vitória volta a treinar, e Carpegiani deve montar a equipe que começará o embate com a Chape.

Em outros setores, um dos destaques vai para o volante Léo Gomes, que retorna após cumprir suspensão e forma trio de meio-campo com Willian Farias e Rodrigo Andrade. Na zaga, Aderllan ganhou a vaga de Lucas Ribeiro, que está na seleção sub-20.

Quanto à briga no ataque, chama atenção a fase de Neilton, que vinha sendo a estrela do time até a Copa do Mundo, e depois se apagou. “Todo mundo sabe da qualidade de Neilton, é o nosso camisa 10. Nenhum jogador vai manter a fase o tempo todo, mas ninguém pode duvidar da capacidade dele”, defendeu Erick.

