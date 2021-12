Vitória vende ingressos a R$ 10 para jogo contra o Corinthians no domingo

Após sair da zona de rebaixamento com o triunfo fora de casa, o Vitória enfrentará o Corinthians neste domingo, 21, às 16h, no Barradão, em Salvador. Para a partida, válida pela 30ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro disponibilizou 15 mil ingressos a R$ 10. As entradas são para o setor de arquibancada.

A promoção começou nesta terça-feira, 16, em todos os pontos de venda (bilheterias do Barradão e nos shoppings Capemi, Lapa ou Paralela) e irá durar até quarta, 17, ou enquanto durar os ingressos. Até as 15h desta terça, foram vendidos 2.021 ingressos promocionais.

Logo após o início das vendas, já foi possível ver fila no Shopping Capemi. A partir de quinta, 18, os ingressos para o setor cadeira e para a torcida visitante serão comercializados. Confira locais de venda e os preços abaixo:

