Vitória vence Sport e deixa zona do rebaixamento

Desta vez, pelo menos, o pior não aconteceu. Neste domingo, 12, na Ilha do Retiro, o Vitória novamente abriu dois gols de vantagem, mas, diferente do que aconteceu contra o Goiás, na rodada anterior, o Leão soube segurar o Sport e arrancar o triunfo por 2 a 1. Resultado que, além de tirar o Rubro-Negro da zona de rebaixamento, empurra o grande rival, Bahia, para ela.

Para vencer o retrospecto de 'apagões' e sair de Recife com os três pontos, o Vitória precisou de sorte e de garra. Sorte para que, aos 47 segundos de jogo, Rithely desviasse contra o próprio gol e abrisse o placar.

O gol fez o Leão administrar o placar desde o primeiro minuto. A aposta era na correria pelas laterais, sobretudo com Vinícius pela esquerda. A tática fez o Vitória ampliar na base da batalha: após cruzamento do atacante, a bola sobrou com Dinei, que dividiu com a zaga e chutou de fora da área no ângulo.

O contra-golpe veio aos 39, após falha da zaga. Patric apareceu na direita, nas costas de Juan, e cruzou; Richarlyson praticamente não saiu do chão e Diego Souza completou de cabeça para o gol.

Na garra

O filme do empate com o Goiás, em casa, há menos de uma semana, passou na cabeça de todos os torcedores. Parece que também para os atletas, que não deixaram isso acontecer.

A começar pelo técnico Ney Franco, que trocou o falho Juan por Mansur, fechando o lado esquerdo, onde caía Patric, o jogador mais perigoso do adversário. Depois pela zaga, que melhorou a eficiência pelo alto e não cometeu mais erros como o que originou o primeiro gol.

Com a necessidade do resultado, o Vitória assumiu a postura nitidamente defensiva. O único jogador no ataque era Dinei. Cansado, o camisa 9 não conseguiu puxar os contra-ataques que poderiam diminuir a agonia dos torcedores.

O Sport, por sua vez, não conseguia ameaçar. Eduardo Baptista apostou na bola aérea, com a entrada de Neto Baiano. Apesar da pressão, principalmente nos minutos finais - foram seis minutos de acréscimos dados pelo árbitro -, o Leão conseguiu segurar bem o resultado. Mostrando que, com a cabeça no lugar, é possível sair da situação crítica que se encontra.

