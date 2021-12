Vitória vence Sampaio Corrêa na estréia da Copa do Brasil

Na largada da Copa do Brasil Sub-20, o Vitória estreou bem e venceu o time do Sampaio Corrêa por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira, 23, no estádio Castelão, em São Luís. O gol que deu o triunfo ao Rubro-Negro foi marcado pelo atacante Douglas.

Durante o jogo, o goleiro Ronaldo foi expulso e a meta foi defendida pelo zagueiro Bruno, pois o técnico Hamilton Mendes já havia efetuado as três substituições. O jogo foi marcado pela volta do jogador José Welison, recuperado de cirurgia no joelho realizada em março. O atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo contra o Colo-Colo, dia 21 de fevereiro deste ano, em partida válida pelo Campeonato Baiano.

A partida de volta contra o time maranhense será realizada na próxima terça-feira, 29, às 15h, no estádio Manoel Barradas. Caso o Vitória vença o jogo irá enfrentar o vencedor do duelo entre Atlético-MG x Sport na próxima terça-feira, 29, em Sete Lagoas. Na tarde da terça-feira, 22, as duas equipes empataram em 2 a 2 no estádio Ilha do Retiro, em Recife.

