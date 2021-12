Vitória vence o Botafogo-SP no Barradão e garante permanência na Série B

O Vitória está salvo do rebaixamento para a terceira divisão do futebol brasileiro. Depois de muito sofrimento, a manutenção na Série B foi confirmada, nesta terça-feira, 26, com o triunfo por 1 a 0 sobre Botafogo-SP, no Barradão, em jogo válido pela 37ª rodada da competição nacional. Robson, contra, após cobrança de falta de Eduardo, marcou o único gol da noite.

O Rubro-Negro chegou aos 45 pontos, agora na 15ª posição, e está fora do alcance dos ocupantes do grupo da degola. Como Náutico, atual 16º colocado, também não corre mais riscos, a última rodada da segunda divisão, marcada para a próxima sexta, vai começar com os rebaixados já definidos. São eles: Oeste, Botafogo-SP, Paraná e Figueirense.

Na 38ª rodada o Leão vai visitar, apenas de maneira protocolar, o Brasil de Pelotas, que também não tem mais aspirações na competição nacional.

O jogo

O Vitória entrou em campo para enfrentar um Botafogo-SP já rebaixado, mas não encontrou vida fácil nos primeiros minutos. Para piorar, o time treinado por Rodrigo Chagas ainda perdeu Guilherme Rend, lesionado, aos 8’. Eduardo foi a escolha do treinador para substituir o meio-campista.

A partir dos 20 minutos o Leão começou a criar chances. A primeira foi com Lucas Cândido e a colaboração do goleiro Igor, que não segurou o chute do volante rubro-negro e quase levou um frango no Barradão. A trave foi quem salvou o goleiro do time visitante.

Logo depois, uma boa trama ofensiva do Leão. Thiago Lopes achou Fernando Neto nas costas da zaga e o camisa sete teve espaço para chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento. O próprio Thiago Lopes desviou de cabeça e Alisson Farias, livre na segunda trave, mandou para fora.

O Botafogo-SP só ameaçou pela primeira vez aos 33’, quando Jeferson foi lançado em velocidade. Quem evitou o pior foi César, que saiu com segurança para interceptar o passe quase nos pés do jogador do time adversário.

Antes do fim do primeiro tempo, mais uma boa chance para cada lado. O Vitória chegou balançar as redes com Léo Ceará, que estava impedido, e por isso o lance foi invalidado. Já os visitantes assustaram em cabeçada de Matheus Anjos. César foi quem salvou o Leão.

Segundo tempo

O Botafogo-SP voltou com mudanças que deixaram o time mais ofensivo, mas foi o Vitória que criou boas chances no começo da segunda etapa. Léo Ceará, aos três minutos, e Thiago Lopes, aos dez, obrigaram Igor a trabalhar.

Aos 14’ o gol da tranquilidade enfim saiu. Eduardo cobrou falta, a bola desviou em Robson e deixou Igor sem reação. Vitória na frente do placar e com manutenção na Série B praticamente garantida.

Lá atrás, César seguiu garantindo que o placar dos visitantes seguisse zerado no Barradão. Aos 23’ ele se esticou todo para mandar para escanteio um chute de Elicarlos, que arriscou de fora da área.

Nos minutos finais o Vitória teve chances de aumentar o placar com Mateusinho e Léo Ceará. O camisa nove usou a cabeça para finalizar após cruzamento de Eduardo, mas não conseguiu colocar a bola na direção do gol. Depois de cinco minutos de acréscimos, finalmente veio o apito final que confirmou a salvação rubro-negra.

Desabafo

Depois do jogo houve uma pequena comemoração dos jogadores do Vitória. Uma mistura de alívio com constrangimento, que ficou claro também no discurso de Léo Ceará.

“A sensação é de dever cumprido entre aspas. A gente deveria ter brigado pelo acesso, mas não deu. Conseguimos evitar o rebaixamento, mas não precisava passar por isso”, disse o jogador, que fez a última partida no Barradão, já que ao fim da Série B vai defender o futebol japonês.

“Saio com a cabeça erguida pelo bom trabalho após dez anos. Foram momentos bons e ruins, mas o sentimento é de gratidão. Espero que o Vitória venha mais forte para a próxima temporada, finalizou o camisa nove.

