Vitória vence o Águia Negra e garante classificação na Copa do Brasil

Ao vencer o Águia Negra-MS por 1 a 0, nesta terça-feira, 9, em Rio Brilhante, o Vitória cumpriu a primeira missão da temporada 2021: se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. O único gol do jogo no Estádio Ninho D’águia foi marcado por David, em boa tabela com Ygor Catatau, estreando da noite.

Junto com a classificação, o Rubro-negro traz na bagagem a premiação de R$ 1.235.000,00 por avançar no mata-mata nacional. O próximo adversário do Leão no torneio sairá do vencedor de Rio Branco-ES e Sampaio Corrêa, que jogam nesta quarta, 10, às 18h.

Antes de voltar a entrar em campo pela Copa do Brasil o Vitória tem compromissos por outras competições. No sábado tem Ba-Vi pela Copa do Nordeste. O clássico está marcado para às 16h, no Barradão.

Primeiro tempo

O jogo começou devagar no Ninho D’águia. Foi preciso esperar 17 minutos para assistir algum bom lance. Gabriel Bispo Bispo lançou Vico nas costas da defesa e o camisa onze teve tudo para abrir o placar, mas mandou a chance para fora.

A partir daí as coisas melhoraram. Principalmente para o Vitória, que foi superior nos primeiros 45 minutos e só não terminou a primeira parte na frente porque a pontaria parecia não estar em dia.

Com menos perigo, o Águia Negra também chegou ao ataque. Aos 21, por exemplo, Lucas Arcanjo precisou trabalhar ao defender chute que veio de fora da área. Lucas foi novidade no time titular do Leão, que até então tinha Yuri Sena como titular embaixo das traves.

O Vitória voltou a conseguir outra boa finalização aos 30 minutos, mais uma vez com Vico. Agora ele arriscou um chute colocado de fora da área. Táfine fez a defesa.

Aos 37’ uma jogada mais trabalhada do Rubro-Negro. O time trocou passes até a bola chegar em Pedrinho, espetado na ponta esquerda. O lateral cruzou e Samuel ganhou escanteio após disputar de cabeça.

Nos minutos finais os donos da casa conseguiram voltar a assustar com ajuda da bola parada. Um escanteio cobrado na primeira trave criou uma confusão na pequena área até ser afastada pelos zagueiros do Leão.

Antes do apito final o Rubro-Negro teve mais uma chance com Vico, que confirmou o primeiro tempo ruim ao desperdiçar outra oportunidade de abrir o placar. Dessa vez o camisa 11 recebeu passe de Gabriel Santiago, ficou cara a cara com Táfine e parou na defesa do goleiro do Águia.

Segundo tempo

Duas cobranças de falta, ambas para o Vitória, animaram o começo do segundo tempo. Na primeira tentativa, mais perto da área, Vico mandou na barreira. Depois, com mais distância, Gabriel Bispo soltou a bomba e Táfine espalmou.

Aos quinze minutos o jogo ligou no ‘220V’. O Vitória fez uma bltiz com seguidos cruzamentos na área do Águia Negra. Quando enfim conseguiram afastar o perigo, o time mandante encaixou contra-ataque e teve ótima chance com Guilherme, que recebeu dentro da área, girou, finalizou e parou em ótima defesa de Lucas Arcanjo.

Rodrigo Chagas fez as primeiras mudanças aos 24’. Samuel e Vico deixaram o campo para as entradas de Eron e Ygor Catatau, que fez sua estreia pelo Rubro-Negro.

E a entrada de Catatau teve efeito imediato. Três minutos depois de entrar em campo o debutante da noite tabelou com David e deixou o camisa sete na boa para abrir o placar e encaminhar a classificação do Vitória na Copa do Brasil.

Como o torcedor rubro-negro não consegue ter um jogo tranquilo, aos 34 minutos o volante João Pedro foi expulso e deixou o Leão com um jogador a menos em campo.

Os donos da casa então partiram para o tudo ou nada, mas não conseguiram criar grandes chances. Na verdade, foi o Vitória que chegou mais perto de balançar as redes.

Aos 42’ Hítalo invadiu a área pelo lado esquerdo, driblou dois marcadores e chutou muito perto da trave defendida por Táfine no Ninho D’águia.

Sem novas movimentações no placar, o jogo foi encerrado com o 1 a 0 que confirmou a classificação rubro-negra para a segunda fase.

