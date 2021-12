Vitória vence na estreia da segunda fase do Brasileirão de Aspirantes

O Vitória venceu por 2 a 0 o São Paulo pela primeira partida da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23 na tarde desta segunda-feira, 10, no Barradão. Os gols foram marcados por Júnior Todynho, no primeiro tempo, e o novato Cléber ampliou na segunda etapa.

Com o triunfo, o rubro-negro tirou a invencibilidade do time paulista na competição. Nesta segunda fase, os times de cada chave se enfrentarão entre si. O Leão entrará em campo na próxima terça, 18, contra o América-MG, em Minas Gerais, no Estádio das Alterosas.

A chave C é composta pelo rubro-negro, São Paulo, América Mineiro e Atlético Paranaense. Já o grupo D tem Chapecoense-SC, Curitiba-PR, Santos-SP e Internacional-RS

Baixa na equipe

O atacante Nickson que desceu da equipe profissional para ajudar a categoria sub-23, acabou se contundindo ainda no primeiro tempo. O atacante, que precisou ser substituído por Ruan Potó, deverá passar por exames para examinar a gravidade da lesão.

Boa estreia

O recém-contratado Cléber, que entrou no segundo tempo da partida no lugar de Walysson, marcou seu primeiro gol pelo novo clube, o segundo do Leão na partida. O centro-avante foi contratado após ser o artilheiro da Serie B do Campeonato Cearense, com 11 gols.

