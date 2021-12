Vitória vence mais uma e dispara na liderança do Nordestão

O Vitória jogou diante da sua torcida, entrou em campo como favorito e não decepcionou. Com dois gols do estreante Renato Cajá, o Leão bateu o ASA de Arapiraca por 2x1 neste domingo, 27, no Barradão e disparou na liderança do Grupo C da Copa do Nordeste com 9 pontos e 100% de aproveitamento. O time alagoano segue na lanterna da chave, com três derrotas nos três jogos disputados.

O rubro-negro dominou o jogo desde o primeiro minuto e pouco foi incomodado pelo adversário. Dominando a partida, o Leão abriu o placar logo aos nove minutos. O volante Neto Coruja avançou pela direita e rolou para o meio da área. Cajá, sozinho, empurrou para o fundo das redes.

Ainda na primeira etapa, o Vitória arrancou no contra-ataque e Renato Cajá recebeu a bola na entrada da área e acertou um belo chute, sem chance para o goleiro Gilson.

Durante o segundo tempo, o Vitória tentou cadenciar o jogo e atacou menos o adversário. O que no início da partida parecia ser uma goleada se transformou em um segundo tempo de poucas jogadas ofensivas de ambos os lados. O time alagoano, inferior tecnicamente, continuou levando pouco perigo ao gol de Deola e o Vitória acabou somando os três pontos.

Mesmo com a entrada de Nino Paraíba e Alan Pinheiro (no lugar de Dimas e Marquinhos), visando dar maior velocidade ao ataque rubro-negro, mas não alterou no resultado e o Leão terminou a partida com o placar construído no primeiro tempo. O ASA ainda teve a chance clara de empatar aos 43 minutos do segundo tempo mas Didira perdeu o que seria o gol de empate.

Na próxima rodada o Vitória enfrenta o próprio ASA, na cidade de Arapiraca (AL), às 21h15 de quarta-feira, 30. O Leão com o objetivo de buscar a classificação antecipada e o alvinegro tentando conquistar o primeiro triunfo para ainda sonhar com a classificação à próxima fase.

Dois tempos, duas posturas - Por jogar em casa e tendo o retrospecto positivo devido a situação do adversário, o Leão começou partindo para cima do ASA. Marcou o primeiro gol aos 9 minutos e fez o torcedor criar a expectativa de que viria uma goleada.

Mas o time caiu de rendimento durante o segundo tempo e quase viu o time alagoano chegar ao gol de empate, se o armador do time, Didira, não perdesse um gol cara a cara com Deola aos 43 minutos da etapa final. Em uma das poucas jogadas que o ASA levou perigo à defesa do Vitória, Chiquinho abriu o placar em cobrança de tiro livre indireto.

Neto Coruja, Renato Cajá e Marcelo Nicácio foram os destaques do primeiro tempo, mas, assim como o time, não conseguiram manter a mesma postura depois do intervalo. Para dar mais agilidade nos ataques, o técnico Caio Júnior sacou o lateral Dimas e lançou mão de Nino Paraíba, mas o time não manteve a mesma postura.

Mesmo estando em último lugar na chave e precisando da vitória, o ASA manteve sempre no contra-ataque, tentando agredir a defesa do Leão com jogadas rápidas do meia Didira. Mas o time não conseguiu finalizar bem e, mesmo não produzindo como no primeiro tempo, o rubro-negro se segurou a pressão do ASA no final do jogo e manteve o resultado positivo.

Maestro matador - O estreante Renato Cajá foi o nome da partida e o principal responsável pelo triunfo rubro negro no Barradão. Durante o primeiro tempo, o camisa 10 foi o mais acionado em campo e liquidou a partida nos 45 minutos iniciais.

Mesmo sem estar 100% fisicamente, Cajá entrou como titular e jogou os dois tempos da partida. Marcou o primeiro gol logo aos 9 minutos, em seu primeiro chute a gol. Neto Coruja fez boa jogada pela direita e encontrou o meia livre na área, que, sozinho, só teve o trabalho de guardar a bola no fundo das redes.

Tendo a missão de municiar os atacantes Marquinhos e Marcelo Nicácio, Cajá teve boa movimentação na etapa inicial e apareceu bastante para finalizar. Aos 26 minutos, em rápido contra-ataque, Marcelo Nicácio encontrou o camisa 10 na entrada da área que acertou um belo chute de primeira, sem chance para o goleiro Gilson.

Com a boa atuação na estreia de Cajá, o Vitória mantém 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste com três vitórias em três jogos, além de ter o melhor ataque da competição.

