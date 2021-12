Vitória vence Londrina e se classifica às quartas da Copa SP

O Vitória venceu mais uma na Copa São Paulo e se classificou para as quartas-de-final da competição. O Leãozinho bateu o Lodrina por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira, 15, com gols de Luan (de pênalti) e Eron. Anderson (de pênalti) descontou para os paranaenses (confira os lances abaixo).

O Rubro-Negro vai encarar o São Paulo, que ganhou do Cruzeiro por 1 a 0. O local e horário da partida ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Caso avance para a semifinal, o Leãozinho poderá igualar a campanha de 1993. Na ocasião, o time, que tinha jogadores como o goleiro Dida, volante Vampeta, e o meia Paulo Isidoro, venceu Portuguesa por 1 a 0 e ficou com o terceiro lugar.

O jogo

O Vitória construiu o placar com Luan, de pênalti, logo aos 10 minutos. O camisa 10 fez grande jogada pela esquerda e, ao entrar na área, foi derrubado pelo zagueiro do time paranaense. Ele mesmo foi para a cobrança e marcou.

Mesmo com o controle do jogo, o segundo gol só veio no fim do primeiro tempo. Cedrid arrancou pelo meio e tocou para Flávio. O camisa 11 achou o artilheiro Eron, que escorou para as redes: 2 a 0.

Na segunda etapa, a equipe recuou e esperou o Londrina para explorar os contra-ataques. A tática deu certo até o goleiro Lucas derrubar o lateral paranaense na área. O pênalti foi convertido por Anderson.

O gol do Londrina deixou o jogo tenso. As duas equipes tiveram jogadores expulsos, mas o Leão conseguiu segurar a vantagem e garantir o passaporte à próxima fase.



