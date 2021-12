O Vitória mostrou no domingo, 10, em Juazeiro, que todo o imbróglio do caso Victor Ramos não afetou nem um pouco o time em campo. Fora de casa, no renovado Adauto Morais, o Leão não tomou conhecimento da Juazeirense e de sua torcida, dominou a partida, e abriu uma importante vantagem nas semifinais do Baianão ao vencer o jogo de ida por 3 a 2.





Luiz Teles Vitória vence Juazeirense e coloca um pé na final do Baianão

Agora, por ter feito melhor campanha que o adversário no somatória da 1ª e 2ª fases, o Rubro-Negro pode perder o duelo de volta, dia 21, no Barradão, até por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para a decisão.

'De folga' no Baiano por 10 dias, o próximo compromisso do clube será pela Copa do Brasil, quarta-feira, em Roraima, contra o Náutico local. Victor Ramos e Leandro Domingues serão poupados da viagem. Outro que desfalcará o Leão é o atacante Kieza, que cumprirá suspensão sofrida durante a Série B 2015, justamente aquela em que foi expulso no Ba-Vi da Fonte Nova.

O jogo O forte calor de Juazeiro não tirou de Juazeirense e Vitória o ímpeto de começar o jogo com muita velocidade e intensidade. Nos 10 primeiros minutos, o que se viu no novo e bom gramado do Adauto Morais foi uma partida bem disputada e de equilíbrio, tanto na posse de bola quanto nas tentativas de se chegar ao gol.

Aos poucos, contudo, o Vitória foi se achando em campo, sobretudo o meia Leandro Domingues, que fez ontem sua melhor partida no Leão desde seu retorno ao Rubro-Negro.

Ditando o ritmo, foi dele a jogada que originou o primeiro gol do Vitória. Depois de receber no meio-campo, ele avançou com a bola até a entrada da área e deixou Marinho livre na direita. O atacante dominou, virou o corpo e bateu com classe, de perna esquerda, no ângulo do goleiro Tigre. Golaço!

A Juazeirense não se intimidou com o gol e manteve o ritmo forte na marcação, mas o Vitória continuou melhor na partida, sempre levando mais perigo ao chegar ao ataque. O domínio foi recompensado aos 44, com mais um bonito gol. Diego Renan cruzou da esquerda no segundo pau e o volante Amaral aparaceu de surpresa para marcar de peixinho seu primeiro tento com a camisa do Leão.

A vantagem de 2 a 0 e o bom futebol no 1º tempo indicavam que a etapa final seria tranquila para o Vitória. Não foi. Não que a equipe de Vágner Mancini tenha diminuído o ritmo, porque até criou chances de marcar nos minutos iniciais, mas pelo maior volume ofensivo da Juazeirense na etapa final.

Aos 15, num cochilo da zaga do Leão, Sassá avançou pela ponta direita e cruzou rasteiro para Nino Guerreiro fazer o gol. Contudo, nem houve tempo de o Vitória se sentir pressionado. Aos 22, foi a vez da defesa da Juazeirense vacilar feito. Em uma bola despretenciosa, que já estava na mão do goleiro Tigre, Braz deu um toquinho na bola e deixou o gol livre para Kieza marcar, de cabeça, seu 2º gol em dois jogos com a camisa Rubro-Negra.

Por pouco o Leão não saiu de Juazeiro com dois gols de vantagem. Prejudicado pela arbitragem, que não marcou impedimento em lançamento feito para Jean Carlo, aos 46, o Vitória viu o atacante reduzir o marcador para 3 a 2 já nos acréscimos.

