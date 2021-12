Vitória vence Jacobina no Barradão e segue na liderança do Baianão

O Esporte Clube Vitória voltou a defender sua posição na liderança do Baianão. Neste domingo, 4, em partida realizada no Barradão, primeiro jogo do Leão no estádio após a confusão do Ba-Vi, André Lima marcou dois e o time venceu o Jacobina, por 2 a 1.

O atacante se destacou e marcou o segundo gol do Leão aos 48 minutos do segundo tempo. Com 19 pontos ganhos, o clube não pode mais ser alcançado pelo Bahia de Feira, que amarga a quinta colocação.

Enquanto o Rubro-Negro mantêm liderança da primeira fase do estadual, o Jacobina agora vai ter que lutar contra o rebaixamento na última rodada da competição.

Na próxima quarta-feira, 7, o Vitória vai enfrentar o terceiro colocado, o Flu de Feira, pela 9º rodada do Baianão. O combate vai acontecer no Estádio Alberto Oliveira, mais conhecido como Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 21h45. Já o Jacobina vai enfrentar em casa o Vitória da Conquista, também na próxima quarta, 7, às 21h45.

O jogo

O primeiro a marcar foi o Rubro-Negro. Lucas Marques lançou para Lucas na entrada da área, o lateral direito escorou de cabeça para André Lima limpar a marcação e fuzilar de canhota o goleiro Lupita.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, após cruzamento da esquerda, Vitinho, meia do Jacobina, se lançou em um peixinho e acertou a bola no canto, deixando tudo igual no Barradão

Na volta do intervalo, o Jacobina concentrou quase todo o time no campo de defesa, porém o Leão conseguiu marcar praticamente na última bola do jogo. Alex Baumjohann cobrou escanteio para André Lima desviar de cabeça consagrar a vitória do Rubro-Negro.

