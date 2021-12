Vitória vence Fla e vai à final da Copa do Brasil Sub-17

O time sub-17 do Vitória está na final da Copa do Brasil da modalidade. Na noite desta terça-feira, 5, o Leãozinho derrotou o Flamengo, por 2 a 1, no Barradão, e carimbou a vaga na decisão.

Os gols foram marcados por Eronildo e Geovane, no primeiro tempo. Andrade descontou no segundo. Na partida de ida, o rubro-negro havia vencido por 3 a 2. A outra semifinal é entre Botafogo e América-MG, que voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, 7. Na ida, deu o time mineiro: 1 a 0.

<GALERIA ID=20023/>

adblock ativo