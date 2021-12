Vitória vence e iguala pontuação do Bahia antes do clássico no Baianão

O apertado placar de 2 a 1 pode não revelar, mas o triunfo deste sábado, 15, sobre o Atlético-BA, veio acompanhado pela melhor exibição do Vitória nesse Campeonato Baiano. Os três pontos somados no Barradão fazem o Rubro-Negro terminar a quinta rodada na vice-liderança, atrás do Bahia só no saldo de gols.

O rival será justamente o adversário do Leão na próxima rodada da competição estadual. O clássico acontece no Barradão, dia primeiro de março.

O jogo

O Vitória fez valer o mando de campo e começou melhor o jogo no Barradão. Desde os primeiros minutos o Leão fez questão de ter a posse de bola e tentar chegar ao gol em jogadas trabalhados, algo que esse time de aspirantes vinha apresentando dificuldade em outros jogos.

A boa atuação era comprovada com oportunidades de gol que vieram dos pés de Levi, Léo e Eduardo. Até que aos 29 minutos, Geovani abriu o placar.

Cam a camisa dez, o ponta tabelou com Eron e construiu uma bonita jogada que começou no meio de campo e terminou dentro da área do Carcará. O camisa nove também foi bem, fez um ótimo pivô e serviu Geovani de volta. Aí ele mostrou categoria e só deu um toquinho no canto de Fábio.

Aos 39, o Rubro-Negro poderia ter marcado o segundo, mas Eron desperdiçou o pênalti sofrido por Levi.

No começo do segundo tempo o Atlético se lançou mais ao ataque, mas foi o Vitória que voltou a balançar as redes. Aos nove minutos o Leão trabalhou bem a bola, fez ela sair do lado esquerdo para o direito, onde Caíque Souza cruzou. Ela ia em direção a Eron, mas no meio do caminho Emílio tentou cortar a marcou um gol contra.

O gol sofrido não abalou os visitantes, que seguiram no campo de ataque e diminuíram o placar aos 21, com Reininha, após boa jogada construída por Magno Alves pelo lado direito da defesa do Vitória. A reação, no entanto, parou por aí.

