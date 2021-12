Vitória vence e fica perto de vantagem na decisão do Baianão

Vantagem de dois resultados iguais nos jogos decisivos. Algo que tem feito a diferença nos últimos anos para os times que buscam o título do Campeonato Baiano. O Vitória, com o triunfo de ontem, por 3 a 2, sobre a Juazeirense, em Pituaçu, ganhou o benefício com uma rodada de antecedência por ter assegurado a ponta do Grupo 2.

Mesmo com a classificação garantida e o primeiro lugar do Grupo 2 quase assegurado antes mesmo de a rodada começar, o Vitória foi a campo com todos os seus titulares. Talvez pela situação de conforto, os comandados do técnico Ney Franco se comportaram de maneira sonolenta durante quase toda a partida.

Assim, foi fácil bocejar até os 24 minutos do primeiro tempo, quando o Leão abriu o placar. O jovem volante José Wellison, mais uma vez o cara do jogo pelo Vitória, tabelou bem com Marquinhos e deu passe prensado para Dinei, que não perdeu a oportunidade.

O gol não causou maiores efeitos no embate. Não empolgou o Vitória, tampouco instigou a Juazeirense a sair para o jogo e buscar o empate. Desta forma, até o intervalo o único fato a ser registrado foi a bela cobrança de falta do especialista Ayrton, que parou na trave.

O tempo complementar começou mais animado, com Felipe marcando um golaço logo aos três minutos e Júnior - ele mesmo, o Diabo Loiro - descontando para a equipe de Juazeiro em seguida.

Mas o protagonismo parecia estar mesmo reservado para o garoto José Wellison, que mostrou sua apurada técnica ao lançar para Marquinhos fazer o terceiro, aos 21 minutos.

Só quem poderia roubar de Wellison o título de melhor em campo era o veterano Júnior, que, mesmo aos 37 anos, dava trabalho. Aos 29, na raça, fez mais um e chegou a ameaçar o triunfo rubro-negro, que viria sem brilho.

adblock ativo