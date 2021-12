Vitória vence e encaminha classificação na Copa do Nordeste

O Vitória derrotou o Confiança por 2 a 1, na tarde deste sábado, 1, no estádio de Pituaçu e deixou encaminhada sua classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste.

Os gols do Vitória foram marcados por Ayrton, aos 32 minutos do primeiro tempo, em bela cobrança de falta e Willie aproveitando rebote do goleiro Beto, do Confiança, aos 11 minutos do segundo tempo. Joelton descontou para o Confiança, aos 40 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo, o Leão se manteve na segunda colocação do Grupo A, agora com 10 pontos. O clube torce por um tropeço do Sergipe, que joga ainda neste sábado, para avançar na competição com uma rodada de antecedência.

Pela sexta e última rodada da primeira fase, o Vitória enfrenta o América, do Rio Grande do Norte, na próxima quarta-feira, 5, às 21h15 (horário local), na Arena das Dunas, para decidir quem fica com a primeira colocação no Grupo A.

Já o Confiança, desclassificado, joga o clássico local contra o Sergipe, também na quarta, 5, às 21h15, no estádio Presidente Medici, em Itabaiana, em Sergipe.

Jogo

Mesmo sem fazer muito esforço, o Vitória mostrou sua superioridade desde o começo da partida, com o domínio da posse de bola e com o controle do jogo.

O Vitória construiu as melhores chance de gol, com Euller, aos 16 minutos, em chute defendido pelo goleiro Beto e em cabeçada para fora do atacante Dinei, visivelmente sem ritmo, aos 24 minutos.

O gol do Leão já amadurecia, mas teimava em não sair, quando o time teve que recorrer à sua arma letal: o lateral Ayrton, que entrou em cena novamente para abrir o placar para o rubro-negro, em bela cobrança de falta, aos 32 minutos.

Depois do gol do Vitória, o Confiança ainda tentou reagir, mas não levou perigo para a meta de Wilson com chances insinuantes de gol, até o fim da primeira etapa.

O rubro-negro voltou mais ligado para o segundo tempo, com as entradas dos velozes William Henrique e Willie. E foi justamente de Willie, o segundo tento do Leão, após aproveitar o rebote do goleiro Beto, aos nove minutos.

Com o triunfo praticamente consolidado, o Vitória tirou o pé do acelerador e viu o Confiança descontar com Joélton, aos 40 minutos, escorando cruzamento de Fábio Jr.

O time sergipano fez uma verdadeira 'blitz' na defesa rubro-negra no fim da partida e só não conseguiu empatar o confronto, devido às intervenções do goleiro Wilson, que garantiu o triunfo do Leão.

