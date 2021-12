Vitória vence e consegue classificação na Copa São Paulo

O rubro-negro baiano venceu a União Barbarense por 1 a 0 e garantiu a vaga na sequência na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Edson Júnior marcou o gol da partida aos 41 minutos do segundo tempo.

O Vitória ficou com a segunda colocação no Grupo 14 com seis pontos. A Desportiva Ferroviária ficou com o primeiro lugar com 9 pontos. O Grêmio Novorizontino ficou em terceiro com três, e a União Barbarense ficou em último sem nenhum ponto.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

