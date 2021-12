Vitória vence e coloca um pé na final

Não foi nenhum espetáculo, tampouco o Vitória jogou aquele futebol arte que todo torcedor quer. Porém, no final dos 90 minutos, o que conta mesmo é terminar na frente. E foi justamente o que aconteceu em Conquista. De virada, o Leão venceu seu xará do interior, por 2 a 1, e está bem próximo da 14ª final consecutiva no Campeonato Baiano.



O Rubro-Negro ampliou a vantagem para a partida de volta, domingo, às 16h, em Pituaçu. O time da capital pode perder com até um gol de diferença para o Bode, que mesmo assim garante vaga na final.



A vitória também trouxe outra vantagem: a de jogar por dois empates, caso vá para a final. Para ser campeão, o time do técnico Ney Franco pode empatar os próximos três jogos.



Feio



Para conquistar o triunfo, o Leão precisou testar os nervos do torcedor rubro-negro. Mesmo com três atacantes, o Vitória não conseguia encaixar qualquer jogada ofensiva. Mais uma vez, jogava feio e com um meio sem criatividade.



Souza, estreante da noite, pouco tocava na bola. Seu primeiro lance de perigo foi um chute fraco, aos 26 minutos do primeiro tempo. Foi também a oportunidade que o Leão teve na etapa inicial. Já o Bode mostrava mais qualidade, principalmente com o atacante Índio.



O Conquista chegou perto do primeiro gol aos 41 minutos, com um chute no travessão de Tatu. Um minuto depois, o mandante conseguiu abrir o placar. Lorran cruzou e o zagueiro Silvio, mesmo marcado por Souza na pequena área, subiu e fez de cabeça.



No retorno do segundo tempo, o técnico Ney Franco assegurou que o problema não era a escalação, mas a postura e posicionamento dos jogadores no campo. Entretanto, o Vitória só melhorou com as duas primeiras substituições.



Na primeira, o apagado Lucas Zen finalmente saiu para a entrada de Mansur. Juan foi para o meio e o Conquista não viu mais a cor da bola.



Aos 21 minutos do segundo tempo, a primeira substituição surtiu efeito. Dinei cruzou para Ayrton, que fez o dele. Faltava um atacante decidir. Porém, precisou outra pessoa sair do banco de reserva para determinar o triunfo vermelho e preto.



William Henrique, vulgo Pica-Pau, entrou para mudar o destino da partida. Souza deu lugar ao autor de um golaço, aos 32 da etapa final. William dominou a bola, driblou quatro e tocou na saída do goleiro. Bonito gol para um jogo feio, mas um tento determinante para o Leão se aproximar de mais uma decisão estadual.



Interesse



O Vitória oficializou ontem a proposta para trazer Leandro Euzébio, atualmente no Fluminense. O Leão quer o zagueiro por empréstimo até o final do ano e está disposto a pagar a metade do salário do atleta, enquanto o time carioca arca com a outra parte. O Fluminense ainda não respondeu o pedido.

