Com um bom futebol e estreia mais do que feliz do zagueiro Guilherme Mattis, autor de um doa gols, o Leão voltou a rugir forte na Série B do Campeonato Brasileiro e bateu o Tigre por 2 a 1, na noite desta terça-feira, 2, no Barradão. Chegou a 9 pontos, na sexta colocação.

Edmilson Ferreira | edferreira@jornalmassa.com.br Vitória vence Criciúma e encosta no G4 na Série B

O Vitória poderia ter aberto o placar logo a um minuto de jogo, quando Escudero deu bom passe para Diego Renan tocar para Flávio chutar a bola na trave. Aos 20 minutos, uma jogada de MMA. Elton tenta recuperar a bola no chão e o volante Welington, que já havia recebido cartão amarelo, pisou em seu rosto. O árbitro não percebeu o lance violento e o atacante teve de colocar uma proteção na cabeça.

O árbitro quase complica ao dar pênalti de Welington em Diogo Mateus, em uma falta fora da área. Flávio lutou pela bola na área e cruzou, Luiz resvalou na bola e Ezequiel cedeu escanteio. Na cobrança, Escudero colocou na cabeça de Ramon, que testou certeiro no canto esquerdo: 1 a 0 Vitória.

No segundo tempo, o Leão criou boa chance com Rogério, que chutou na rede pelo lado de fora. Mas, aos 7 minutos, o goleiro Fernando Miguel cometeu pênalti em Silvinho. Paulo Sergio partiu para a cobrança e mandou para fora.

Aos 19, Amaral cruzou na área e Ezequiel quase faz contra. Luiz tocou a escanteio. Na cobrança, Escuderou colocou na cabeça do estreante Guilherme Mattis, que acertou o canto direito. O Tigre não se entregou e diminuiu aos 26 com Paulo Sergio, aproveitando cruzamento de Lucca. Mas o rubro-negro se fechou bem e garantiu os três pontos.

adblock ativo