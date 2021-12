Vitória vence CRB por 1 a 0 na Copa do Brasil sub-20

O Vitória venceu o CRB por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira, 28, no estádio Rei Pelé, em Maceió, na estreia da Copa do Brasil sub-20. O zagueiro Léo Xavier foi o autor do único gol da partida, mas não enfrentará o CRB no jogo de volta, no dia 4 de outubro, às 15h, no Barradão, em Salvador.

Isso porque Xavier foi chamado por Tite na terça-feira, 27, para acompanhar a Seleção Brasileira principal nos duelos contra a Bolívia e a Venezuela. O jogador se apresentará no dia 2.

Na saída de campo, o jogador disse em entrevista ter recebido a convocação com surpresa.

"Foi algo inesperado. O coordenador me avisou que eu tinha sido convocado para Seleção. Pra mim, foi pra sub-20. Mas o secretário de lá me mandou o informe da Seleção principal. Quando olhei, tomei até um susto. A experiência vai ser de grande acréscimo para minha carreira", disse.

