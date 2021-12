Em partida dramática - com direito a pênalti perdido por Escudero - o Vitória venceu o Ceará por 1 a 0, na tarde deste sábado, 14, no Barradão, e pode confirmar a classificação para a Série A no próximo sábado, 21, quando enfrenta o Luverdense na Arena Fonte Nova, às 16h30 (horário da Bahia). Um empate basta para a torcida rubro-negra comemorar o acesso.

O gol do Leão foi marcado por Kanu de cabeça, aos 20 minutos da etapa inicial. Com o triunfo, o rubro-negro se mantém na terceira posição com 63 pontos - seis a mais que o Bragantino, quinto colocado.

Jefferson Domingos Vitória vence Ceará em casa e fica a um ponto do acesso

Já o Vozão, está em situação desesperadora. A equipe cearense é a 16ª com 41 pontos. Porém, ainda espera o jogo do Macaé, às 20h (horário local), para saber como vai ficar na tabela. O time carioca tem 39 pontos e pode superar o Vovô se vencer o Atlético Goianiense. Na próxima rodada, o Ceará vai até Minas Gerais, para duelo contra o América-MG, no estádio Independência, no sábado, 21, às 16h30.

O jogo

Com dois desfalques de última hora (Diogo Matheus e Ramon, ambos machucados), o Vitória iniciou a partida com Guilherme Mattis e Euller entre os titulares. A principio, o rubro-negro não sentiu falta dos ausentes e começou a partida melhor que o adversário.

Com maior posse de bola, o Leão apostava nas jogadas pelos lados do campo. Principalmente pela direita, nas investidas de Diego Renan e Vander. Aos 20 minutos, os mais de 11 mil torcedores que compareceram ao Barradão puderam soltar o grito de gol.

Em escanteio, Escudero mandou a bola na cabeça de Kanu, que testou firme para o fundo da rede. Depois do tento, o time baiano recuou e ofereceu espaço ao Ceará. Porém, o Vozão não criou tantas oportunidades.

A primeira delas ocorreu aos 40. Baraka finalizou da entrada da área e Gatito espalmou. No rebote, Rafael costa finalizou e o arqueiro do Leão defendeu novamente.

Pressão, expulsão e pênalti perdido

O Vozão mandou no segundo tempo. Embora o Vitória tenha chegado primeiro. Logo no minuto inicial, Escudero finalizou e obrigou o goleiro Éverson a praticar grande defesa.

A partir daí, o Ceará teve mais volume de jogo e ameaçou bastante. Rafael Costa e Júlio Cesar perderam de frente para Gatito. No chute do segundo, goleiro rubro-negro fez grande defesa com os pés.

O Ceará ia mandando no jogo, contanto com grande atuação de Ricardinho. Porém, o meia que vinha ditando o ritmo da partida, acabou deixando o duelo mais cedo. Aos 30, Elton tabelou com Vander e cabeceou firme para o gol.

Quando a bola já estava entrando, Ricardinho impediu o segundo gol com a mão. Pênalti! O meia foi expulso saiu reclamando bastante da marcação. Escudero então se posicionou na marca do cal. O camisa 11 do leão bateu fraco, no meio do gol, e viu Éverton defender com os pés.

No último minuto, Kanu ainda teve chance de ampliar, mas finalizou mal. Após o apito final, a torcida do Vitória cantou e comemorou bastante o acesso que está próximo.

