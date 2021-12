Vitória vence Brasília e mantém 100% de aproveitamento no NBB

O Universo Vitória não se deixou intimidar pelo Brasília, tricampeão brasileiro, e venceu nesta terça-feira (15) jogando em casa num confortável placar de 88 a 77. Assim, a equipe baiana é uma das quatro com 100% de aproveitamento no Novo Basquete Brasileiro (NBB), torneio da elite da modalidade no país.

Esse foi o segundo triunfo do Vitória no NBB, que antes venceu o Pinheiros fora de casa. Agora, o time encara o Minas Tênis Clube na quinta-feira (17), mais uma vez em Cajazeiras, às 20h. Já o Brasília segue para Fortaleza, onde enfrenta o Solar Cearense.

A torcida compareceu em massa no Ginásio de Cajazeiras. Segundo a assessoria do Leão, o público foi de 1.425 pessoas, sendo que o espaço tem capacidade para 2 mil.

Dominou

A equipe do técnico Régis Marrelli ficou à frente do placar durante toda a partida. Terminou o primeiro tempo com dez pontos de vantagem, com 42 a 32.

A diferença chegou a cair para apenas um ponto no último quarto, quando ficou em 74 a 73, mas os rubro-negros tiveram sangue frio e abusaram das bolas de três, principal arma da reação do Brasília, e conseguiram ampliar a vantagem novamente.

O americano Dawkins, cestinha do Vitória com 19 pontos e cinco assistências, foi um dos grandes responsáveis pela retomada da vantagem sobre o adversário. Além dele, Renato Scholz foi decisivo, marcando seis pontos na reta final, e André Goes repetiu o bom desempenho contra o Pinheiros, somando 16 pontos e cinco assistências.

Movendo muito melhor a bola no ataque, o Vitória distribuiu, ao todo, 22 assistências, contra apenas 16 dos rivais. Outro destaque do Leão no fundamento ficou por conta de Edu Mariano, autor de sete passes decisivos.

