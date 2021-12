Vitória vê derrota como lição para Ba-Vis decisivos

ma derrota que veio para o bem. Caso contrário, talvez o time entrasse com o famoso "salto alto" fruto de um forte favoritismo na final do Campeonato Baiano contra o Bahia. É assim que atletas rubro-negros encararam o revés ontem em Juazeiro.

O placar de 2 a 0 para a Juazeirense expôs as fragilidades do Vitória. E todos os jogadores concordam com isso. Neto Coruja, que entrou no segundo tempo da partida não poupou sermão aos seus colegas. Irritado após a derrota, o volante soltou o verbo.

"Para mim, foi um jogo horrível. Se encolher deste jeito num jogo como este?! Com todo respeito à Juazeirense, não podemos fazer isso. Está faltando personalidade ao nosso time. Muita coisa tem de mudar. Senão, vai ficar difícil. Se no Baiano já estamos passando este sufoco, imagine na Série A do Brasileiro! Não vamos aguentar", afirmou.

Já Deola foi bem mais brando. Mesmo assim, ele repetiu o recado do companheiro: é importante que a lição de ontem seja aprendida. "É hora de a gente manter o foco e os pés no chão. Teremos um grande adversário pela frente. O Bahia cresceu demais nestes últimos dois jogos. Eles chegam na final com muita moral. Será preciso respeitá-los demais", declarou.

"Errar, todo mundo erra. O Vitória erra, o Bahia erra, a Juazeirense erra, outros times erram... Vocês repórteres também erram. A nós, agora, cabe corrigir nosso erros e não repetí-los na final. O mais importante foi que conseguimos nossa classificação", emendou o goleiro.

O técnico Caio Junior referendou as palavras de Deola. Porém, somado a isso, diferentemente de Neto Coruja, ele também achou por bem dar os méritos do triunfo ao adversário.

"A Juazeirense foi melhor. Por isso, mereceu sair de campo vencedora da partida. Temos que reconhecer. No segundo tempo, nós até chegamos a ter a possibilidade do empate. Nossos jogadores ficaram cara a cara com o goleiro deles, mas desperdiçaram as chances de gol. Isso não tira o mérito do nosso adversário. Mesmo assim, conseguimos chegar à final. Isso pelo que fizemos no primeiro jogo", avaliou o técnico.

Sob controle - No entanto, Caio Junior preferiu minimizar o resultado em Juazeiro. Para justificar a fraca atuação, o comandante tinha seus argumentos. "Tivemos desfalques importantes (Renato Cajá, Escudero, Gabriel Paulista e Luís Alberto). Os jogadores que não atuaram fizeram falta. Existe um entrosamento e é complicado mudar quatro peças. Ainda mais em um campo que não dá seguimento na jogada. Vamos tentar recuperar todo mundo para o Ba-Vi. Meu objetivo no domingo é repetir a equipe que vinha atuando. Tenho uma semana para conseguir isso", comentou.

"Atuamos num gramado no qual se tem muita dificuldade de fluir o jogo, ainda mais com uma equipe leve como a nossa. Já a Juazeirense é uma equipe qualificada e está acostumada com ele. Isso influenciou no resultado. Agora, porém, não vou trabalhar em cima deste jogo. Vou trabalhar é em cima do Bahia", finalizou.

