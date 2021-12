Vitória vai secar os rivais nas últimas duas rodadas

A goleada por 4 a 0 diante do Figueirense, no último domingo, 20, no Barradão, deu ao Vitória um respiro na briga contra o rebaixamento. Faltando duas rodadas para o fim da Série A do Brasileirão, o Rubro-Negro está na 16ª colocação e depende apenas de si para se livrar da Zona de Rebaixamento (Z-4). No entanto, o time baiano vai secar o Internacional e o Sport, 17º e 15º colocados, respectivamente, nas próximas rodadas.

Isso porque os dois times estão ali na cola do Rubro-Negro. O Internacional tem 39 pontos e ainda jogará pela 36ª rodada, nesta segunda-feira, 21, diante do Corinthians, podendo empatar com o Leão no número de pontos. Contra o Inter está o fato do time paulista brigar por uma vaga entre os seis primeiros colocados, que o credenciaria a participar da próxima Copa Libertadores da América.

A semana do Inter foi turbulenta: na última rodada, o time empatou com a Ponte Preta, no Beira-Rio, e o técnico Celso Roth foi demitido. No seu lugar, o técnico Lisca foi contratado para tentar manter o time na Série A.

A favor do Vitória, nas últimas rodadas, está a tabela: o time pega adversários teoricamente mais fáceis que o Internacional. Além do Corinthians, o Inter pega ainda o Cruzeiro, na 37ª rodada e o Fluminense na última rodada.

Já o time baiano, na 37ª, terá o Coritiba como adversário, no Couto Pereira. Na última, contará novamente com o apoio do torcedor no confronto diante do Palmeiras. O Palmeiras precisa, na 37ª rodada, apenas de um empate para ser o campeão do Brasileirão da Série A.

Outro que entrou na briga foi o Sport, que na 36ª rodada perdeu para o Atlético-PR por 2 a 0 e permaneceu com 43 pontos, apenas um a mais do que o Rubro-Negro baiano. No entanto, nos próximos dois jogos, o Sport pegará times já rebaixados: o América-MG e, depois, na última rodada, o Figueirense.

