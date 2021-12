Vitória vai pra cima do Sport na Ilha do Retiro

O técnico dop Vitória, Ney Franco, gostou do comportamento do time contra o Atlético-MG, no último jogo fora de casa, apesar da derrota por 2 a 0.

Para o jogo diante do Sport, na Ilha do Retiro, Ele vai escalar uma equipe ofensiva, com três atacantes. Dinei, Edno e Vinícius serão os homens de frente em Recife.

"Vamos dar sequência àquilo que foi proposto contra o Atlético-MG, colocando a equipe mais agressiva, com uma marcação mais adiantada. O time vai ser montado para jogar ofensivamente, em busca de uma vitória contra o Sport, mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil", explicou o treinador.

