Vitória vai mandar dois jogos em Feira antes da Copa

A diretoria do Vitória divulgou nesta quinta-feira, 10, que o clube vai jogar duas partidas do Campeonato Brasileiro no Estádio Alberto Oliveira, o Joia da Princesa, em Feira de Santana, cerca de 100 km distante de Salvador. Os confrontos serão nos dias 22 e 31 de maio, contra o Atlético-MG e Sport, respectivamente.

A partida contra o rubro-negro pernambucano será válida pela nona rodada, a última antes da paralisação do campeonato para a Copa do Mundo.

O acordo foi definido após uma reunião entre a diretoria rubro-negra e o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo. Segundo o clube, uma pesquisa realizada pela prefeitura apontou que 85% da população gostaria de receber os jogos na cidade, o que deve aproximar mais o time dos torcedores fora da capital baiana.

Com o Barradão em reforma desde o dia 10 de fevereiro, o Vitória recebeu seus jogos no estádio de Pituaçu. O estádio servirá como campo de treinamento na Copa do Mundo e tem previsão de entrega à Fifa no dia 30 de abril.

Vinícius faz exames médicos

O atacante Vinícius, que tem os direitos federativos vinculados ao Palmeiras, está em Salvador desde quarta-feira, 9, e realizou os exames médicos no Barradão nesta quinta-feira. O atleta aguarda o resultado das avaliações e vai assinar contrato de empréstimo com o Vitória até o final da temporada.

Vinícius tem 20 anos e acumula os título da Copa do Brasil de 2012 e a Série B de 2013. Apesar da má fase no fim do Campeonato Paulista, o atacante foi revelado como grande promessa no time paulista e titular durante a campanha do time na Libertadores de 2013 e serviu a Seleção Brasileira Sub-20 no segundo semestre do ano passado.

