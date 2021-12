Vitória vai entrar com ação para reverter placar

Quando Jaílson Macedo Freitas decretou o fim do jogo por insuficiência de jogadores do Vitória aos 34 minutos do segundo tempo, o primeiro Ba-Vi de 2018 só terminou para quem estava em campo. Fora das quatro linhas a partida segue acumulando polêmicas e nesta quarta-feira, 21, deve tomar o rumo dos tribunais.

A direção do Rubro-Negro decidiu entrar com um recurso no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJD-BA) para anular o resultado do clássico divulgado pela Federação Baiana de Futebol (FBF), que declarou o Bahia vencedor do clássico pelo placar de 3 a 0.

Na segunda, 19, em entrevista à Rádio Transamérica, o presidente do Leão, Ricardo David, explicou a ação do clube.

“Vamos recorrer da decisão da Federação, que decretou a perda dos pontos. Vamos entrar com um requerimento interpondo a isso. Vamos lutar contra isso, pois entendemos que as duas partes deram causa a tudo o que aconteceu e não tem o porquê do Vitória ser punido neste momento. O recurso já foi elaborado pelo departamento jurídico e vamos dar entrada” , contou o presidente rubro-negro.

Em contato com o A TARDE, a assessoria do Vitória informou que ainda não havia entrado com o recurso, mas que o fará nos próximos dias. A súmula da partida foi entregue nesta terça, 20, ao TJD-BA. Além da conduta dos nove jogadores que receberam o cartão vermelho, o tribunal também pode avaliar o comportamento de Vagner Mancini.

O procurador responsável pelo caso, Hermes Hilarião Teixeira Neto, terá até quinta-feira, 22, para formular as denúncias em relação ao clássico disputado no Barradão. Além da súmula elaborada pelo árbitro Jailson Macêdo Freitas, o procurador também deverá usar imagens da transmissão da partida para elaborar as denúncias cabíveis.

Estragos no Barradão

O retorno da torcida visitante ao Ba-Vi foi muito comemorado por torcedores de ambos os lados envolvidos no clássico. O comportamento de alguns torcedores no Ba-Vi, no entanto, deixou a desejar.

De acordo com o Vitória, o Barradão sofreu um dano de R$ 23.510,00, causado por atos de vandalismo da torcida tricolor. O número foi divulgado em um relatório do setor de patrimônio do clube. Ainda de acordo com o relatório foram danificados banheiros, a porta de um dos bares e o alambrado do estádio.

Caso de polícia

Assim como foi feito por Vinícius, dois jogadores do Vitória levaram o clássico até a delegacia. Bryan e Kanu prestaram queixa de lesão corporal contra Edson, Anderson e Rodrigo Becão.

Edson e Rodrigo Becão foram expulsos e citados na súmula do jogo entre os atletas que cometeram agressões. O nome de Anderson, no entanto, não foi relatado pelo árbitro do jogo.

