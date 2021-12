Vitória vai em busca da primeira escalação repetida

Além de ter dado um ânimo extra à equipe, que obteve duas vitórias em três partidas sob seu comando, o técnico Argel Fucks está para conseguir algo inédito na campanha rubro-negra no Campeonato Brasileiro deste ano: repetir uma escalação.

Caso não haja nenhuma anormalidade nas próximas horas, o tendência do Vitória é lançar contra a Chapecoense, sábado, 1º, em Santa Catarina, a mesma formação que bateu o São Paulo por 2 a 0 no Barradão domingo passado.

Se ocorrer, será a primeira escalação do Vitória que se repete no campeonato inteiro. Já decorridas 27 rodadas, o Rubro-Negro escalou 27 equipes até aqui.

No total, 29 jogadores já foram titulares. Além de constantes desfalques, o antigo treinador, Vagner Mancini, sofreu com um plantel que foi sendo formado com o campeonato em andamento. Foi um dos motivos que o levaram a alterar algumas vezes a escalação considerada ideal durantes as 24 rodadas em que dirigiu o Rubro-Negro.

A formação tática variava entre o 3-5-2, o 3-4-3, o 4-3-3 com dois volantes, o 4-3-3 com dois armadores, e o 4-4-2. Alguns atletas mudavam de posição. José Welison foi lateral direito e volante. Flávio, volante e meia. Diego Renan, lateral esquerdo e direito. Dagoberto, meia e atacante...

Já foram tantos titulares que alguns nem estão mais no plantel, casos de Norberto, Maicon e Dagoberto. Outros chegaram com o campeonato em andamento: Ramallo, Serginho, Diogo Mateus, Cardenas e Zé Love. Este último foi decisivo para que o Leão começasse a achar seu rumo.

"O Vitória está no caminho certo. Desde que cheguei, o time fez quatro bons jogos. Contra o Flamengo [derrota de virada por 2 a 1], o primeiro tempo foi muito bom. Contra o Inter, ganhamos [1 a 0]. Contra o Botafogo, dominamos a partida e até pênalti desperdiçamos. Tomamos um gol bobo de contra-ataque [derrota por 1 a 0]. Contra o São Paulo, voltamos a dominar e, dessa vez, conseguimos a vitória [2 a 0]", disse o atacante.

O jogo contra o Flamengo levou à demissão de Mancini. Argel, o substituto, teve o mérito de definir rapidamente sua formação ideal. Só não repetiu a escalação em seus três jogos porque sofreu desfalques por suspensão. Contra o Inter, a baixa foi Diego Renan. Diante do Botafogo, Diego voltou, mas Kanu saiu. Já contra o São Paulo, foram a campo os 11 preferidos de Argel.

A 28ª escalação?

Para encarar a Chapecoense, a formação pode se repetir. O único desfalque deve ser Vander, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas que atualmente não é titular. Marinho foi acometido de virose, mas não deve ser problema.

No entanto, é só hoje que o treinador define os titulares. Se escolher Euller para o lugar de Diego Renan, que não vive grande fase, repetirá a mesma escalação do jogo contra o Inter.

Mas, se quiser reforçar o meio de campo e colocar Amaral ou Serginho, alcançará a 28ª escalação rubro-negra no Brasileirão. Esses dois, por exemplo, nunca jogaram ao lado de Zé Love.

adblock ativo