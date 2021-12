Vitória vai de avião e com força máxima contra o Serrano

Os jogadores do Vitória estão aliviados. A viagem até Teixeira de Freitas, a 808 quilômetros de Salvador, deve ser tranquila. Para encarar o Serrano, na estreia pelo Campeonato Baiano, neste domingo, 9, às 16h, o Leão vai chegar com toda energia.

Inicialmente, o planejamento era ir de avião até Porto Seguro e de lá pegar um ônibus até o destino final. No entanto, a diretoria meteu a mão no bolso e deu uma 'colher de chá'. "Vamos num voo fretado e voltaremos no mesmo dia. Isso é uma vantagem para nós", disse o técnico Ney Franco.

O treinador do Leão conhece bem pouco o sul do estado e muito menos o adversário, que terminou a primeira fase do Baianão na liderança, com cinco triunfos, um empate e duas derrotas. "A gente tem jogos filmados. Vamos ter conhecimento da equipe com esse material. Mas, só por ter se classificado em primeiro, é um adversário que merece respeito", falou Ney.

A equipe já está definida e com força máxima. Estão de volta Ayrton, Juan, Cáceres e Escudero. O zagueiro Jonathan Ferrai, titular contra o América-RN, na última quarta, ficará no banco. "O Ferrari fez um primeiro tempo abaixo da média, assim como toda a equipe, e melhorou no segundo tempo", avaliou o professor Ney.

