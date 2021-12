Vitória vai com força máxima para duelo contra o Paysandu

O técnico Vagner Mancini definiu os 23 jogadores que irão se concentrar para o confronto deste sábado, 26, contra o Paysandu, válido pela 28ª rodada da Série B, na Arena Fonte Nova, às 16h30. O zagueiro Guilherme Mattis e o lateral-direito Diogo Mateus, que voltam de lesão, foram liberados pelo Departamento Médico do Clube e também foram relacionados para o duelo contra o Papão.

O técnico Vagner Mancini falou em coletiva realizada nesta sexta-feira, 25, que os jogadores estarão concentrados mas que será difícil eles entrarem em campo já no sábado. "Nós ao longo da semana tentamos de todas as formas que eles estivessem aptos para estrear. Eu ainda acho um pouco precipitado e a gente não quer de maneira nenhuma correr risco com esses dois atletas, pois são peças importantes", ressaltou.

Pela manhã, Mancini promoveu um rachão, antes dos atletas iniciarem a concentração para o jogo de sábado. A atividade recreativa foi realizada entre jogadores da base e os profissionais. Mancini ficou como "árbitro" e o rachão terminou em 5 a 4 para os garotos da divisão de base.

No decorrer do jogo, houve um pequeno susto. Rhayner tomou uma pancada do volante Marcelo. O jogador teve que sair do campo e ficar com gelo no tornozelo esquerdo. Ele recebeu atendimento médico, e, de acordo com a assessoria do Vitória, irá para o jogo contra o Papão.

