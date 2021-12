Vitória vai anunciar mais três reforços na reapresentação

Se comparar os 38 jogadores que jogaram no Leão em 2012 com os que se reapresentam hoje no Barradão, o Vitória não fez apenas uma enxugada no elenco. Foi uma verdadeira lipoaspiração. Porém, além dos 15 atletas que se apresentam para o novo técnico Caio Júnior, a diretoria promete apresentar outros três oficialmente como novos reforços do Leão.

Um deles será o zagueiro Gustavo, que defendeu a Portuguesa em 2012. Em entrevista ao site Lusa News, o atleta confirmou sua vinda. "Tive algumas propostas do futebol brasileiro, entre elas, uma do Sport, mas em janeiro me apresento ao Vitória", declarou.

O outro, apesar de não confirmado oficialmente, é também zagueiro. Rodrigo Defendi vai trocar o Vitória de Guimarães (POR) pelo Leão. O atleta tem 26 anos e defendeu o Paraná em 2011. O terceiro seria o atacante William, do Barueri .

A diretoria faz mistério. "Só divulgaremos amanhã (quinta, 3). Garanto que são jogadores pontuais para Caio Júnior iniciar seu trabalho, mas não vamos parar. Antes do dia 20 anunciamos mais quatro atletas", garante o presidente do clube, Alexi Portela.

Por motivos variados, mais quatro jogadores não se apresentam nesta quinta-feira. O goleiro Gustavo e o lateral Mansur estão a disposição da seleção sub-20. Já o zagueiro Josué viaja com o Leão sub-20 para a Copa SP, ao passo que o atacante Willie se recupera de cirurgia no coração.

Desafio - Mesmo com os reforços, o início de temporada será um grande desafio para o técnico, que tem pouco mais de 15 dias para iniciar a temporada na estreia do Nordestão, contra o América-RN, fora de casa.

E o problema não é apenas na quantidade dos atletas, mas na distribuição em cada posição. Na lateral direita, apesar de ter Nino e Léo, ambos chegaram de férias se queixando de dores musculares. No lado esquerdo, apenas Iuri vai conhecer o primeiro dia de trabalho com Caio Júnior. "Mansur é nosso titular. Precisamos dar oportunidade ao garoto que ganhou destaque e está na seleção. Porém, vamos trazer atletas para posição", assegurou Portela.

No meio, o técnico terá bons volantes. Mancha, Mineiro, Michel e Coruja, que retorna depois de um ano sem atuar, estão à disposição. No setor de ligação, duas peças da base: Arthur Maia e Leilson. No ataque, Marquinhos retorna hoje após morte do irmão no final de dezembro. Ele será o atacante de beirada enquanto o único reforço, Lúcio Maranhão, briga com Dinei pela camisa 9.



