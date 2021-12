Vitória vacila outra vez, leva gol no fim e perde para o Internacional

Quarenta dias depois de eliminar o Internacional na Copa do Brasil, o Vitória voltou a receber o adversário no Barradão. O encontro desta quarta-feira, 30, teve um roteiro bem diferente daquela partida, com mudança também no desfecho final, que dessa vez foi infeliz para os rubro-negros. A derrota por 3 a 2, com gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo, foi a quarta do Leão no Campeonato Brasileiro, sendo a segunda como mandante.

Rafael Teles e Gabriel Conceição

O Vitória começou mal, deixou o Inter abrir 2 a 0, e o estrago só não foi maior porque Rossi perdeu um pênalti. Patrick e Aderllan, contra, marcaram. Na reta final do primeiro tempo, Wallyson fez de falta e deu início ao que parecia ser uma reação incrível. O próprio atacante foi responsável pela assistência para o gol de empate, no segundo tempo, marcado por Aderllan.

Nos minutos finais o Leão esteve perto da virada, mas sofreu contra-ataque mortal no último minuto e deixou o campo derrotado. Nico López foi o responsável pelo golpe fatal.

O resultado mantém o time comandado por Vagner Mancini com oito pontos na tabela de classificação. No domingo, 3, o Leão encara o Santos na Vila Belmiro, às 16h.

Denílson no Galo?

O atacante não foi relacionado para a partida desta quarta. No final do jogo, Mancini confirmou que Denílson ficou fora a pedido da diretoria, porque está negociando com outro clube. O provável destino do jogador é o Atlético-MG.

“Ele está em negociação. Eu não sei o clube, mas foi me dito que ele estaria fora da partida em virtude disso”, disse o treinador.

Foto: Divulgação/ATarde

Chuva de gols

O Vitória não demorou para levar perigo ao gol defendido por Danilo Fernandes. Logo aos seis minutos, Neilton, sozinho, dentro da área, recebeu bom passe de Lucas, mas finalizou fraco e possibilitou a defesa do arqueiro colorado.

O jogo só voltou a ganhar emoção com o golaço marcado por Patrick, aos 24 minutos da primeira etapa. O volante chegou pela esquerda, livre de marcação, e de primeira completou um cruzamento primoroso feito por Zeca.

Atrás no placar, o Rubro-Negro se lançou ao ataque e por muito pouco não empatou o jogo três minutos depois de sofrer o gol. André Lima fez boa jogada pelo lado esquerdo e serviu Neilton. O camisa dez chutou travado pela marcação, aí a bola sobrou para Lucas Fernandes, que não conseguiu marcar porque Danilo foi crucial ao sair da meta para abafar a finalização.

Foi então que aquele velho ditado: “quem não faz, toma”, entrou em ação. Aos 38 minutos, Lucca atacou pelo lado direito e cruzou rasteiro. Na tentativa de afastar a bola, Aderllan empurrou para o próprio gol.

Mesmo com 2 a 0 no placar, o Inter não se deu por satisfeito e esteve muito perto de marcar o terceiro. Rossi foi derrubado por Kanu dentro na área, e o próprio atacante foi para cobrança, mas bateu forte demais e bola foi por cima da meta.

Aos 41 minutos o jogo parecia perdido para o Vitória. O time estava dois gols atrás do placar e o adversário tinha um pênalti para cobrar. Se a bola de Rossi saiu, as chances rubro-negras voltaram. Ainda mais porque aos 45, no último lance da primeira etapa, Wallyson soltou uma bomba em cobrança de falta, a bola desviou em Zeca e tirou as chances de defesa de Danilo Fernandes.

O Vitória voltou mais empenhado para a segunda etapa e apostava principalmente em jogadas pelo lado direito de ataque. Aos cinco minutos, o time tinha criado pelo menos duas oportunidades, mas Lucas pecou na hora do último passe.

A insistência rubro-negra foi recompensada aos 13 minutos, quando Aderllan se redimiu pelo gol contra e empatou o jogo para o Leão. O zagueiro usou a cabeça para completar escanteio cobrado por Wallyson. Depois de estar perdendo por 2 a 0, os mandantes chegaram a igualdade no placar.

Wallyson era a principal válvula de escape rubro-negra. Mesmo após o segundo gol, quando o time perdeu um pouco do ímpeto ofensivo, o atacante seguiu levando perigo para Danilo Fernandes.

Nos últimos cinco minutos parecia que o Vitória ia conseguir a virada. O time abafou o Inter e criou boas chances, mas voltou a pecar no passe final. Se lançar para o ataque e não chegar ao gol teve seu preço. Quando parecia que o jogo tinha acabado, o Inter conseguiu um ótimo contra-ataque e marcou o terceiro gol com Nico López. Morria ali a reação rubro-negra.

