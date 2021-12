Terminou empatado em 1 a 1 a primeira partida entre Bahia de Feira e Vitória, pelas semifinais do Baianão 2018, que aconteceu na tarde deste domingo, 18, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Após marcar no primeiro tempo, o Rubro-Negro cedeu o empate ao Tremendão nos acréscimos, aos 47 minutos do segundo tempo, mudando o cenário para o segundo duelo.

Thaís Seixas Vitória vacila no fim e cede empate ao Bahia de Feira

Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Leão mantém a vantagem e pode se classificar para a final da competição com novo empate no próximo jogo, que acontece no sábado, 24, às 17h, no Barradão.

"A gente veio para vencer o jogo. Sabíamos que seria difícil, mas a gente se impôs desde o primeiro minuto e tomou um gol no ultimo minuto. Não muda nada para o jogo da volta, é a gente manter a nossa pegada e conseguir a classificação", destacou o rubro-negro Uillian Correia.

"Acho que o resultado foi merecido, a equipe se empenhou. Tomamos um gol mas conseguimos voltar no segundo tempo e corremos atrás. Vamos pensar agora em conseguir a vitória no Barradão", disse Jarbas.

O jogo

Apesar do início disputado, o Vitória dominou a maior parte do primeiro tempo e teve boas chances de abrir o placar. A primeira delas foi aos 15 minutos, quando Fillipe Soutto chutou de longe e acertou a trave do goleiro Jair.

Outro lance que fez o torcedor vibrar foi a cobrança de falta de Nickson, aos 36 minutos, que também acertou a trave. Sem chances para o goleiro Jair, Neilton tentou aproveitar a sobra e, com o gol vazio, perdeu uma boa oportunidade de marcar e mandou a bola por cima do travessão.

O gol rubro-negro veio somente aos 43 minutos, quando Juninho fez ótimo cruzamento para Jonatas Belusso, deixando o atacante de frente para Jair. Após dominar a bola com a perna direita, Belusso chutou com a esquerda no meio do gol.

Jogadores do Vitória comemoram gol no primeiro tempo (Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória | Divulgação)

O segundo tempo já começou movimentado. Com 1 minuto de jogo, Fillipe Soutto foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o Rubro-Negro. Mas a chance de ampliar o placar foi perdida por Neilton, que cobrou no meio do gol, para a defesa de Jair com o pé direito.

Já o Tremendão, que começou a segunda etapa com Robert no lugar de Candinho, teve boa oportunidade aos 5 minutos, quando Jarbas cruzou pela direita e Deon tentou empurrar para o gol, mas foi cortado por Fernando Miguel.

Uma das principais chances de gol do time de Feira foi aos 20 minutos, quando Robert recebeu dentro da área e chutou cruzado, mas a bola atravessou a frente do gol de Fernando Miguel.

O goleiro do Rubro-Negro, inclusive, quase foi surpreendido aos 34 minutos, após disputa no meio de campo. Fausto arriscou de longe e Fernando Miguel, que estava adiantado, viu a bola passar bem perto da trave e sair pela linha de fundo.

O empate do Bahia de Feira veio aos 47 minutos, quando Jarbas cobrou escanteio de Walison Maia marcou contra de cabeça.

