Vitória vacila no fim, cede empate ao Sampaio Corrêa e amarga 6º jogo sem triunfo

Continua a agonia rubro-negra na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, 13, no Barradão, no Vitória não passou de um empate em 2 a 2 com o Sampaio Corrêa e chegou ao sexto jogo seguido sem vencer na competição nacional. O Leão abriu dois a zero e vencia até os 47 minutos do segundo tempo, quando sofreu gol de falta cobrada por Ciel. O atacante marcou os dois dos visitantes. Quem balançou as redes pelo Leão foram Dinei e David.

O ponto somado nesta 11ª rodada serve ao menos para manter o time fora da zona de rebaixamento. O Vitória já volta a campo no próximo sábado, dessa vez como visitante, para enfrentar o Brasil de Pelotas pela Série B.

Eficiência

O Vitória estava diante da melhor defesa da Série B, mas precisou de apenas oito minutos para balançar as redes do Sampaio Corrêa. David foi acionado pelo lado esquerdo, chegou antes do zagueiro, e terminou derrubado por Mota, que deixou o gol de forma imprudente. Com a bola na marca da cal, Dinei foi para a cobrança e colocou o Leão na frente.

Na busca pelo empate, o Tubarão encontrou em Pimentinha sua principal arma ofensiva. O atacante levava preocupação para a defesa rubro-negra a cada vez que era acionado pelo lado direito do campo. Mas apesar de conseguir levar a melhor contra alguns marcadores, o jogador pecava na hora de concluir as jogadas, seja com passes ou finalizações.

Enquanto isso, o Vitória atacava pouco. Até que, aos 30 minutos, o Leão encaixou um ótimo contra-ataque e aumentou o placar. Fernando Neto cortou passe do Sampaio, avançou com a bola e acionou David em velocidade. Mais uma vez o camisa sete foi mais rápido que o marcador, e quando se aproximou da área ele chutou cruzado, no canto direito de Mota.

Dessa vez os visitantes acusaram o golpe. Depois do segundo gol sofrido, o Tubarão teve dificuldade para voltar a chegar ao ataque, e viu o jogo ser ‘cozinhado’ no meio de campo. O cenário não incomodou o Rubro-Negro, que se manteve bem postado defensivamente, a esperava de um novo contra-ataque para tentar o terceiro gol.

Vitória vacila no fim, cede empate ao Sampaio Corrêa e amarga 6º jogo sem triunfo | Foto: Divulgação/ATarde

Tragédia

No começo do segundo tempo a partida voltou a ter o Sampaio Corrêa no campo de ataque, e o Vitória pronto para jogar no erro do adversário. Foi assim que o Leão quase balançou as redes mais uma vez. Agora David fez o papel de ‘arco’ e lançou Bruno Oliveira. A ‘flecha’ invadiu a área com liberdade, mas demorou muito para finalizar e terminou desarmado.

O erro ficou ainda mais grave porque um pouco depois, aos 17 minutos, a Bolívia Querida diminuiu o placar com Ciel. O camisa 99 converteu pênalti sofrido por ele mesmo e recolocou o time no jogo.

O gol animou os visitantes, que seguiram frequentando o campo de ataque. O Leão até conseguia se defender, mas sofreu para tentar responder com perigo lá na frente depois que sofreu o gol. Os donos da casa só voltaram a assustar aos 38 minutos, com cruzamento de Pedrinho.

A parte final da partida seguiu com pressão do Sampaio Corrêa. E, quando parecia que a defesa do Vitória ia conseguir sustentar o resultado, Jefinho sofreu falta na entrada da área, Ciel foi para cobrança e balançou as redes mais uma vez.

O gol de empate complicou a vida do Rubro-Negro, que segue ameaçado pela zona de rebaixamento, mas colocou justiça no placar do jogo porque o Tubarão foi dono das ações no Barradão.

