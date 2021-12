Vitória vacila e perde invencibilidade para o Criciúma

O Vitória perdeu a invencibilidade jogando em seus domínios no Campeonato Brasileiro desse ano. O Leão não conseguiu se impor diante de sua torcida e saiu de campo derrotado pela equipe do Criciúma por 1 a 0, na tarde deste domingo, 1º, em jogo válido pela 17ª rodada do torneio nacional. O revés, o terceiro seguido na competição, somado à eliminação, no meio da semana, na Copa Sul-Americana custou caro para o técnico Caio Júnior, que foi demitido pela diretoria do clube após a partida.

Sem mostrar um bom futebol, a equipe baiana sucumbiu ao time catarinense, no Barradão, em Salvador, com o gol marcado pelo atacante Marcel, que balançou as redes em cobrança de pênalti, aos 15 minutos do primeiro tempo. Na pressão, o time da casa até criou boas oportunidades, sobretudo na segunda etapa, mas não conseguiu marcar e saiu de campo com a sétima derrota no campeonato.

Mesmo com o resultado, o Leão permanece na 10ª colocação com 22 pontos ganhos, oito a menos que o grupo dos quatro primeiros colocados e a seis da zona do rebaixamento. Já o Criciúma, que conseguiu sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão, foi aos 20 pontos e subiu quatro posições na tabela, saltando da 16ª para a 12ª posição.

Para tentar se recuperar na tabela de classificação, o Leão volta à campo na próxima quarta-feira, 04, no Rio de Janeiro, onde enfrenta o time do Flamengo. O jogo será no estádio do Maracanã, na às 19h30. Também foram de casa, o Criciúma joga contra o São Paulo, no Morumbi, às 21h da quinta, 05.

Marcel marca

Vitória e Criciúma entraram em campo nesta tarde para tentar apagar o que aconteceu no meio de semana: ambas as equipes foram eliminadas da Copa Sul-Americana. Enquanto o Leão buscava manter o retrospecto de não perder para ninguém em casa nesse Brasileiro, o Tigre buscava seu primeiro triunfo longe de seus domínios.

Como era de se esperar, o time da casa tomou a iniciativa e quase marcou logo aos dois minutos de jogo. Em cobrança de falta da intermediária, Ayrton bateu visando o ângulo direito do goleiro Galatto, mas a bola passou raspando a trave e foi para fora, levantando a torcida rubro-negra no Barradão.

O time do técnico Caio Júnior apostava na forte marcação pelo meio, o que dificultava a saída de jogo da equipe adversária, que tinha dificuldades para criar jogadas ofensivas. No entanto, aos 15 minutos, em um contra-ataque rápido, o Tigre chegou bem com o atacante Marcel, que foi derrubado na área por Victor Ramos: pênalti. Na cobrança, o camisa 9 soltou uma bomba, sem chances para Wilson: 1 a 0 para os visitantes e água fria nos donos da casa.

Após o gol, o rubro-negro passou a pressionar mais o Criciúma, que se segurava no campo de defesa à espera de mais uma oportunidade de contra-atacar. Aos 31 minutos, em mais uma falta da intermediária, Fabrício tentou mandar direto para o gol, mas jogou por cima da meta. A equipe da casa também apostou nas bolas aéreas para tentar reverter a desvantagem na primeira etapa, mas esbarrava na defesa adversária.

Leão mais aceso, mas bola não entra

Na segunda etapa, o Vitória teve mais atitude e conseguiu se impor um pouco mais, pressionando o time visitante desde o início. O time criou boas jogadas de ataque, mas errava na hora do arremate. Aos quatro minutos, Vander recebeu passe de Alemão na entrada da área e bateu de primeiro. Mas o chute saiu torto e a bola foi pela linha de fundo.

Leão teve mais atitude no 2º tempo, mas não conseguiu marcar (Foto: Eduardo Martins | Ag. A Tarde)

O rubro-negro teve outra boa oportunidade com Alemão: após vacilo da defesa do Tigre, a bola sobrou na área com o atacante, que soltou uma bomba e viu a bola passar perto do gol defendido por Galatto. Na base da vontade, o time quase marca também com Maxi Biancucchi, aos 25 minutos: a bola sobrou, na área, com o jogador, que finalizou e tirou tinta da trave.

Quando não era erro de pontaria, era o goleiro adversário quem aparecia para impedir que a bola balançasse a rede. Após boa jogada pela esquerda, o lateral Juan, que fez sua estreia pelo Leão, deu passe na área para Dinei (que havia entrado no lugar Elizeu). O atacante arriscou, mas viu Galatto fazer grande defesa, evitando o gol de empate dos donos da casa.

Na pressão, o Leão ainda mandou uma bola na trave com Marquinhos, nos minutos finais da partida, mas o dia não era mesmo do ataque rubro-negro, e a bola insistiu em não entrar.

Alan Tiago Alves Vitória vacila e perde invencibilidade para o Criciúma

