Neilton era um dos principais nomes da campanha de reação do Vitória desde a chegada de Vagner Mancini. Tinha feito dois gols nos três jogos de invencibilidade que a equipe somava. Neste sábado, 12, porém, viveu dia de vilão. Perdeu pênalti, além de outras grandes chances, e o Leão acabou derrotado em casa pelo Avaí: 1 a 0.

Desta forma, o Rubro-Negro, que sairia temporariamente da zona de rebaixamento com o triunfo, afundou-se ainda mais nela. Caiu para a vice-lanterna, agora só quatro pontos acima do Atlético-GO, que bateu o Coritiba neste sábado por 1 a 0.

Vitória vacila e perde dentro de casa para o Avaí

Na próximo sábado,19, às 16h, o Vitória tenta retomar a sua ascensão em São Paulo, contra o líder Corinthians.

O primeiro tempo no Barradão foi um verdadeiro massacre. Com ótima saída pelo lado direito, aproveitando as constantes subidas do lateral Caíque Sá, e pelo esquerdo, com o atacante David, o Vitória jogou para ir ao intervalo com boa vantagem. Foram quatro finalizações no alvo, contra nenhuma do Avaí, além de ter exercido um domínio que se mostra, por exemplo, na posse de bola (52%) e no número de cruzamentos (18 a 7).

Entretanto, sobraram chances e faltou competência. Aos sete minutos, o velocíssimo Caíque Sá arrancou desde o campo de defesa e cruzou para Tréllez cabecear para fora. Logo depois, Neilton puxou contra-ataque e tocou para Patric chutar por cima. Aos 22, foi a vez de Uillian Correia tentar de fora e parar na primeira boa defesa de Douglas Friedrich.

Má pontaria

Mas as duas melhores oportunidades do Leão ainda iriam aparecer, ambas com Neilton, que decepcionou. Aos 26 minutos, depois de um cruzamento na área, David foi derrubado por uma entrada grave de Douglas. Pênalti apontado pelo assistente posicionado na linha de fundo e desperdiçado por Neilton, que bateu para fora. Nove minutos depois, o atacante recebeu de Patric na cara do gol, mas teve seu chute interceptado de forma incrível pelo goleiro do Avaí.

Apesar da frustração por não ter balançado a rede na primeira metade do embate, a impressão era de que, se o time mantivesse o ritmo, o triunfo viria na segunda etapa.

O gás até que diminuiu um pouco, porém, o Vitória seguiu criando chances. O grande problema era o dia de pé torto do destaque Neilton. Aos 19, ele tabelou bonito com Patric, mas, em boa condição, chutou torto. Seis minutos depois, tramou bem a jogada com Danilinho e isolou.

O castigo surgiu aos 27, quando Júnior Dutra foi acionado por lançamento do ex-rubro-negro Willians Santana, driblou o goleiro Fernando Miguel e estufou a rede. Os minutos seguintes foram de pouca movimentação e o som das vaias voltou a imperar na Toca.

Vitória x Avaí - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Sábado, 12, às 19h

Público: 10.981 pagantes

Renda: R$ 165.389,00

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (Trio de Minas Gerais)

Vitória:Fernando Miguel, Caíque Sá, Kanu, Bruno Bispo, Juninho, Ramon, Uillian Correia, Patric (Danilinho), David,(Todinho), Neilton, Santiago Tréllez, T: Vagner Mancini

Avaí:Douglas Friedrich, Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa, Luan, Simião,Pedro Castro, Willians (Maurinho), Rômulo, Junior Dutra, T: Claudinei Oliveira

Gols: Júnior Dutra, aos 27 minutos do 2º tempo

Cartões Amarelos: Kanu (Vitória); Douglas Friedrich e Simião (Avaí)

