Vitória vacila e perde de virada para o Bragantino

O Vitória não jogou bem na noite desta terça-feira, 1º, e levou a virada do Bragantino, em Bragança paulista, perdendo o jogo por 2 a 1. Em uma partida com poucas oportunidades, o rubro-negro abriu o marcador com Robert, aos 5 minutos do primeiro tempo. No segundo, encolhido e levando pressão da equipe paulista, tomou a virada com gols aos 34 (Diego Maurício) e aos 45 (Chico).

Com o resultado, o Vitória manteve os 39 pontos e caiu para o segundo lugar, já que o Botafogo também tem 39, mas leva vantagem no saldo de gols. As duas equipes se enfrentam no próximo sábado, 5, às 15h, no Barradão.

Gol no início

O jogo começou com o Bragantino partindo para cima do Vitória, que tentava aproveitar o contra-ataque. Aos 3 minutos, Jobinho cruzou na cabeça de Lincoln, que acertou a bola em cheio e Gatito Fernandez faz defesa salvadora.

No contra-ataque, aos 5 minutos, Diego Mateus tentou cruzar da intermediária, a bola subiu demais, encobriu o goleiro e caiu rápido, batendo no travessão e sobrando para Robert, que só teve o trabalho de tocar para o gol.

Com o triunfo parcial, o Vitória continuou fechado, sem dar condições para os atacantes do Bragantino, que não conseguiam penetrar na defesa rubro-negra graças às boas atuações de Kanu e Vinícius, que ganhavam todas por cima e por baixo.

Quando tinha a posse de bola, o Vitória errava muito os passes no ataque, principalment sem criar outras grandes chances de gol na primeira etapa.

Gatito garante triunfo

O Bragantino começou o segundo tempo em toda a velocidade. Com menos de um minuto, Alan Mineiro tocou para Alemão que acertou um belo chute para mais uma defesa de Gatito Fernandez.

Um minuto depois, a bola sobrou para Jocinei, que invadiu a área, cortou zagueiro do Vitória, e chutou forte, mas para fora.

Aos 20, Jobinho deu um bico cruzado e Gatito Fernandez fez mais uma bela defesa. Mas, aos 34, não teve jeito. Moisés cruzou na cabeça de Diego Maurício, que nem precisou pular para acertar a bola e colocar no fundo da rede, sem chance para o goleiro rubro-negro.

O Bragantino virou aos 45 minutos. Após escanteio, Chico recebeu a bola fora da área e chutou forte, a bola desviou e enganou Gatito.

